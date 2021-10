La Sala Xemeneia del Castell d’Alaquàs va acull la xarrada “Delictes contra la Seguretat Vial”

Print This Post

La ponència, inaugurada a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va ser impartida per la Magistrada-Jutgessa, Nuria Vañó, en el marc de les II Jornades de Protecció Ciutadana que se celebren a Alaquàs aquesta setmana

La Sala Xemeneia del Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimecres 13 d’octubre la xarrada “Delictes contra la Seguretat Vial” impartida per la Magistrada-Jutgessa Titular del Jutjat d’Instrucció Nº3 de Torrent, Nuria Vañó Hurtado. Aquest és el primer acte de la programació organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs amb motiu de les II Jornades de Protecció Ciutadana que se celebren al municipi aquesta setmana per tal d’apropar la tasca policial a la ciutadania.

La jornada va ser inaugurada per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, qui va “destacar la importància i col·laboració de totes les institucions que han treballat durant aquests últims 18 mesos per garantir les condicions de seguretat i fer complir la normativa, especialment els cossos de seguretat”. A continuació va intevindre el Comisari Cap de la Policia Local d’Alaquàs, Antonio Carrasco, encarregat de la presentació de la ponència. Van assistir a l’acte també la Jutgessa de Pau d’Alaquàs, Pilar Latorre, l’Inspector Cap del Cos de Policia Nacional de Xirivella així com altres responsables de Policia Nacional i agents locals dels municipis d’Alaquàs, Aldaia, Xirivella i Torrent.

Durant la jornada, celebrada amb gran èxit de participació, es va destacar el paper d’Alaquàs com a seu formativa de referència i es va analitzar un a un els diferents delictes contra la seguretat vial que recull el Codi Penal. La Magistrada es va centrar en els aspectes més importants que a nivell legislatiu componen cada tipus penal, especialment en la confecció pràctica dels atestats policials que es remiteixen a seu judicial. Es van referenciar també diferents actualitzacions legislatives i la jornada va finalitzat amb un torn de precs i preguntes per tal d’apropar el món policial a les directrius de la judicatura.

Les activitats programades continuen hui dijous 14 d’octubre amb la visita a les dependències policials del Consell de Xiquetes i Xiquets on se’ls explicaran les funcions principals de la Policial Local així com les unitat que la componen. L’acte de commemoració del Dia de la Policia Local tindrà lloc demà divendres 15 d’octubre al Castell d’Alaquàs. En ell es realitzarà un reconeixement a totes les associacions i persones que han destacat en la col·laboració amb el cos de la Policia Local d’Alaquàs durant la pandèmia de la Covid-19.