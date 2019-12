La Sant Silvestre d’Almussafes, cada vegada més consolidada

El Club d’Atletisme local va organitzar el passat dissabte 28 de desembre una nova edició de la iniciativa



El parc Central d’Almussafes va acollir el passat dissabte 28 de desembre a la vesprada la Sant Silvestre 2019 de la població. Organitzada pel Club d’Atletisme del municipi en col·laboració amb el consistori i amb la presència de diferents patrocinadors, la cita va reunir a més de 200 esportistes, molts d’ells disfressats. Vicent Torres i Lucía Alberola van ser els guanyadors de la prova d’Adults en les modalitats masculina i femenina, respectivament, i Cristian Arbona i Eva Piqueres van ser els primers a arribar a la meta en categoria Infantil.



La prova d’Adults, en la qual els inscrits i inscrites havien de recórrer un total de 5 quilòmetres pel nucli urbà, va concloure amb la victòria de Vicent Torres en modalitat masculina i de Lucía Alberola en modalitat femenina. En la carrera Infantil, que es va celebrar just abans per un circuit de 500 metres de longitud, Cristian Arbona va ser el primer xiquet a travessar la meta i Eva Piqueres la primera xiqueta. Els quatre van rebre un regal com recompensa.



Però la Sant Silvestre és més que esport i, per aquest motiu, l’organització va atorgar també premis a les millors disfresses. En la categoria Adults aquests guardons van ser per a Rafa Ávila, que va acudir caracteritzat com el popular personatge de ficció Forest Gump, i per a María Hemmes, que va optar per un vestit de romana. Miguel Guixot, per la seua disfressa de Darth Vader, i Inma García, que va córrer abillada amb un vestit de princesa, es van emportar recompensa en la categoria Infantil. Finalment, el premi al millor grup va ser per al qual va participar disfressat de la família de la pel·lícula Els Increïbles.



En el lliurament de premis van participar l’alcalde, Toni González, el regidor d’Esports, Pau Bosch, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, i la presidenta de l’entitat, Cristina Atanasio. “L’esport sempre és diversió, però més si cap en ocasions com aquesta, en les quals la ciutadania busca la festa per a acomiadar l’any. Ens encanta que a poc a poc la cita vaja convertint-se en una tradició i ací estarem l’equip de govern per a donar suport, com sempre, les pròximes edicions”, afirma Bosch.