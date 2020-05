La satisfacció amb l’Observatori de Canvi Climàtic ha augmentat un any més i ja arriba al 9,41.

Connect on Linked in

El regidor de Transició Energètica i Emergència Climàtica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha mostrat la seua satisfacció per l’activitat de l’Oficina de l’Energia de València des que es va obrir en l’últim trimestre de l’any passat i, fonamentalment, durant el confinament vinculat a l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària actual. “La valoració positiva és compartida també per les persones usuàries, que l’han qualificada amb un excel·lent”, ha destacat.



El regidor ha fet referència així a la nota mitjana de satisfacció que les persones usuàries han atorgat a l’Oficina de l’Energia, un 9,2 sobre 10. “Estem desenvolupant un treball molt important i molt útil per a la ciutadania que no sols es traduïx en la seua satisfacció amb este servici públic sinó també en un estalvi considerable del consum energètic i de l’import econòmic al que han de fer front els veïns i veïnes de la nostra ciutat”, ha explicat Ramon.



Pel que fa a les factures de les persones usuàries ateses amb dret a l’energia, amb un pla de visites amb auditoria energètica, instal·lació de kit d’estalvi i formació i seguiment, ha oscil·lat entre un 15 i un 45 per cent, mentre que a les persones usuàries a les que se’ls ha optimitzat la factura se’ls ha propiciat un estalvi econòmic d’entre un 20 i un 25 per cent. “Optimitzem els recursos i continuem avançant de la mà de la ciutadania pel camí de la sostenibilitat tant energètica com de les economies domèstiques”, ha afirmat el regidor.



UN ALTRE EXCEL·LENT PER A L’OBSERVATORI DE CANVI CLIMÀTIC.



També la satisfacció entre les persones usuàries és alta pel que fa a l’altre organisme de la Fundació València Clima i Energia, l’Observatori de Canvi Climàtic, amb una puntuació que en 2019 ha abastat els 9,41 punts sobre 10 (2,4 dècimes per damunt de la nota obtinguda en l’any anterior).



El regidor ha destacat que la demanda de visites de centres és tan alta que en el curs 19/20 vora mig centenar d’elles no es pogueren atendre i han quedat pendents. De fet, des de finals de l’any passat ja es trobava totalment complet el calendari escolar del curs que ara acaba. Tot i això, des de l’equip d’educació ambiental s’ha fet un esforç per atendre la major quantitat possible de sol·licituds. Des de maig de 2018 hi ha hagut 387 visites programades a l’Observatori de Canvi Climàtic per part de 190 entitats diverses.



“La Fundació València Clima i Energia és una de les ferramentes més importants que tenim a València per combatre el canvi climàtic amb els seus dos organismes, tant l’Oficina de l’Energia com l’Observatori de Canvi Climàtic”, ha afirmat Ramon, qui ha lamentat que “en l’últim Consell Rector l’extrema dreta demanara l’eliminació d’estos dos organismes i del servici públic que oferixen, mostrant-se totalment al marge de la realitat demostrada per l’excel·lent valoració que la ciutadania fa tant de l’Oficina de l’Energia com de l’Observatori”.