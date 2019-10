Print This Post

La secretària autonòmica de Comunicació, Blanca Marín, clausura la jornada “València capital mundial del disseny 2022. I ara què?”



Es tracta d’un fòrum que ha donat cabuda a diferents impressions i idees entorn de la capitalitat de València

La secretària autonòmica de Comunicació de la Generalitat, Blanca Marín, ha clausurat aquest dilluns la jornada ”València capital mundial del disseny 2022. I ara què?’, un fòrum de debat per a promotors, dissenyadors i dissenyadores i institucions culturals en el qual s’han tingut cabuda diferents impressions i idees entorn de la capitalitat de la ciutat de València.

En l’acte, que s’ha desenvolupat en la Facultat d’Economia de la Universitat de València, s’han abordat aspectes com l’aproximació al procés i estratègia de València com a capital del disseny, les funcions i el paper dels dissenyadors i dissenyadores i el de les institucions i la rellevància del disseny com a agent d’innovació urbana en el context europeu.