La Secretària Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària anuncia a Sueca la remodelació del seu Centre d’Especialitats

La Secretària Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Carmen Andrés; i la Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures, Carmelina Pla, han visitat este matí el Centre d’Especialitats de Sueca per a comprovar in situ el seu estat davant la posada en marxa, a mitjà termini, d’un projecte de renovació de les seues instal·lacions. Acompanyades per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, i altres membres de la Corporació; han sigut rebudes en el centre sanitari pel coordinador d’Infermeria, José Ribera, i la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster.



“Hem vingut hui a Sueca per a comprovar l’estat d’estes instal·lacions, especialment del centre d’Especialitats, perquè és una reivindicació que ens va traslladar en el seu moment l’alcalde en la reunió que vam mantindre en la Conselleria. És evident que estes infraestructures necessiten que se’ls realitze un estudi per a valorar, posteriorment, com es poden millorar. Una de les accions prioritàries del projecte seria aconseguir una major accessibilitat per a la sala de rehabilitació”, ha assenyalat Carmen Andrés, qui ha afirmat també que el Centre d’Especialitats de Sueca té moltes posibilitats, per la seua amplitud i capacitat, però que necessita unes instal·lacions més concordes a la situació actual. Així mateix, les representants de la Conselleria s’han interessat per la dotació tecnològica del Centre. “Sabem que, després d’esta pandèmia, tot canviarà, i adquirirà un gran protagonisme l’atenció no presencial, la qual serà una de les prioritats de la Conselleria com a complement a l’assistencial. Realitzarem un esforç perquè este Centre dispose de totes les dotacions que necessita una població tan important com la de Sueca”.



La Secretària Autonòmica s’ha referit també a la possibilitat que el Centre d’Especialitats de Sueca es convertisca en un referent en tota la comarca a l’hora d’oferir el servei de cirurgia menor ambulatòria. “El Centre de Sueca té moltes possibilitats perquè, en un futur pròxim, puga oferir eixe tipus de cirurgia. Potenciar i facilitar este servei en els centres d’Especialitats és un dels propòsits de la Conselleria, en tractar-se d’intervencions ràpides, precises i menys invasives, amb una recuperació més fàcil per al pacient”, ha explicat Carmen Andrés.



La directora general de Règim Econòmic i Infraestructures, Carmelina Pla, ha assenyalat que “des que es va procedir a revertir el sistema al públic, s’ha intentat millorar en tot el possible totes les instal·lacions. Vam començar ací a Sueca, en l’aspecte tecnològic, amb l’adquisició d’un ecògraf i un equip de raigs, i ara ens centrarem també en la renovació de les seues infraestructures”.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que esta visita “correspon a la sol·licitud que estem fent, des de fa anys, d’ampliar els serveis a la nostra ciutat per a aconseguir descongestionar l’hospital de la Ribera, després de comprovar tot el que ha ocorregut durant la crisi sanitària. Des de la Conselleria se’ns ha informat que no es contempla, en estos moments, la construcció d’un nou hospital, ja que treballaran en la línia de potenciar un sistema assistencial a distància. Amb eixes directrius, ara per a nosaltres el més prioritari és dotar de més funcionalitat operativa al nostre Centre d’Especialitats, amb l’objectiu que la nostra ciutadania puga disposar de la millor atenció, amb una tecnologia d’última generació i amb una ampliació de les Especialitats que s’ofereixen, per a evitar els desplaçaments a l’hospital”. En la mateixa línia s’ha pronunciat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, qui ha assenyalat que “venim insistint, des de fa molt temps, en la necessitat de millorar les infraestructures d’este Centre perquè s’han quedat obsoletes i necessiten una remodelació important. Agraïm la visita de les representants de la Conselleria perquè suposa el compromís que es treballarà perquè esta remodelació siga una realitat a mitjà termini”.