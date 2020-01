La secretaria autonòmica d’Emergència Climàtica valora l’educació ambiental des d’una proposta lúdica dirigida a la infància i la joventut com Expojove

Print This Post

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica participa en la fira mitjançant el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana







La secretaria autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, i la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, han visitat Expojove, la fira de la Infància i la Joventut que enguany ha escollit la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a fil conductor.



Tuzón ha valorat la importància de l’educació ambiental des d’una proposta lúdica dins d’un espai dirigir a xiquets, xiquetes i joves. Durant el recorregut han parat a l’estand de la Consellería que també participa en Expojove mitjançant el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) amb una iniciativa que combina el joc de pistes amb la consciència sobre l’ús responsable dels recursos i l’alimentació sostenible.



Amb el lema ‘Eco!’, la 38 edició d’Expojove, compta amb, entre d’altres, tallers de reciclatge, teatre on els superherois lluiten conta l’escalfament global i el canvi climàtic o activitats que reinventen els objectes i materials d’ús quotidià per crear un món màgic o una sala de jocs.



La secretaria autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha reivindicat el missatge d’aquesta edició representada en tres personatges amb superpoders (R1,R2 i R3) i ha destacat el ‘superpoder’ de les noves generacions que, mitjançant el pensament crític i la mobilització, reclamen una lluita decidida contra el canvi climàtic.