La segona convocatòria d’ajudes de ‘Connecta València’ rep un centenar de sol·licituds

La Diputació de València, a través de la plataforma ‘Connecta València’, continua amb la implantació de la tecnologia de gestió intel·ligent dels municipis valencians i, en aquesta línia, el mes d’abril va obrir la segona convocatòria de subvencions per a la compra i instal·lació de dispositius intel·ligents, el termini de la qual va finalitzar el passat 30 de maig.

El programa de subvencions compta amb un pressupost de 750.000 euros i sufragarà entre el 80 i el 100% de cada projecte, amb un màxim de 30.000 euros per cada beneficiari. Per tant, s’hauran d’aplicar els criteris de barem recollits a les bases per a seleccionar els projectes. L’adjudicació provisional es farà pública durant els mesos estivals.

El diputat de Modernització, Iván Martí, ha assenyalat que aquestes noves ajudes “són per facilitar que els municipis de tota la província puguen implantar projectes tecnològics que els ajuden a millorar els serveis públics que donen a la ciutadania i que permeten també un estalvi econòmic”.

En aquesta primera convocatòria s’han rebut un total de 90 sol·licituds de 72 municipis diferents. A 2018 es van rebre 50 projectes de 38 municipis diferents, i a més aquest any s’han afegit 3 mancomunitats. El total dels 90 projectes ascendeix fins als quasi 3 milions d’euros, multiplicant quasi per 4 el pressupost màxim de la convocatòria. Per tant, es reafirma que la inquietud per les ciutats intel·ligents és ja una realitat a la província. Segons Martí, “tenint en compte l’escàs grau d’implantació de les ciutats intel·ligents en municipis menors de 50.000 habitants que hi havia fa un parell d’anys, podem considerar les convocatòries de 2018 i 2019 com un èxit rotund que indubtablement han contribuït a la difusió de les Smart Cities al nostre territori”.

Els ajuntaments interessats en aquest projecte es comprometen a mantenir la infraestructura durant un període mínim de 5 anys. A més, cada consistori tenia total llibertat per presentar les propostes de solució Smart que millor resolgueren les seues necessitats, amb l’únic requisit que aquestes s’integren amb la plataforma de la institució provincial.

Respecte als serveis sobre els quals es plantegen les sol·licituds, el responsable de Modernització, Iván Martí, ha assenyalat que “són prou diversos, encara que han coincidit amb els sondejos que prèviament havíem fet: enllumenat públic intel·ligent, eficiència energètica en edificis, residus urbans, aparcament, afluència de persones i patrons de mobilitat, control i gestió d’aigua, estacions meteorològiques i mediambientals, control de soroll, prevenció d’incendis, entre altres”.

Col·laboració entre administracions

La plataforma ‘Connecta València’ de la Diputació funciona a través de la plataforma Sentilo, una ferramenta de codi obert desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona que respecta l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, disminueix la dependència respecte al proveïdor i possibilita la col·laboració amb altres administracions i institucions, la qual cosa afavoreix el repartiment de costos i la possibilitat de reutilitzar els desenvolupaments ja realitzats. A més, es tracta d’una tecnologia dissenyada per a compartir la informació entre sistemes heterogenis i permet aglutinar informació de distintes fonts.

Amb aquesta tecnologia es dotarà d’intel·ligència als serveis municipals i es reduirà la bretxa existent entre les grans ciutats i les més menudes, a més de permetre una millor gestió dels serveis per als ciutadans i aconseguir una gestió unificada a nivell intra-municipal i també inter-municipal. L’estratègia de ‘Connecta València’ té com a objectiu final la gestió integral de la província, per la qual cosa, la Diputació constitueix l’administració més adequada per al seu desenvolupament.