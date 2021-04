La segona convocatòria del Pla Resistir a Mislata destina 600.000 euros a nous sectors d’activitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament obri hui el termini de sol·licituds d’aquest nou pla d’ajudes als sectors econòmics afectats per la crisi sanitària, a les quals podran acollir-se nous serveis i comerços

Carlos F. Bielsa: “Amb la unió de totes les institucions continuarem promovent ajudes per a salvar sectors que s’han vist molt afectats per la crisi sanitària; a Mislata estem bolcats de ple en l’eixida d’aquesta situació i a ajudar a les empreses, als seus treballadors i treballadores”

L’Ajuntament de Mislata està adherit al Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d’Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària. Dins del Pla es troben les Ajudes Parèntesis destinades als sectors d’activitat més afectats i que gestionen directament els ajuntaments. Unes ajudes que en el cas de Mislata estan dotades amb 865.071 euros.

Després de realitzar-se una primera convocatòria durant el mes de febrer passat, l’Ajuntament obri i inicia hui el termini de sol·licituds d’una segona convocatòria, dotada amb prop de 600.000 euros. En aquesta ocasió, s’amplien els sectors d’activitat beneficiaris, incloent nous serveis i comerços que se sumen als de la primera convocatòria.

Així, podran acollir-se sectors com els del taxi i servei de transport, un dels més afectats i que més pèrdues ha patit a causa de la limitació de mobilitat. També fleques i pastisseries; comerços de periòdics i articles de papereria, impressió i reprografia; confecció tèxtil, calçat i tintoreries; gelateries i empreses especialitzades en venda de begudes; joieries i rellotgeries; empreses de venda i reparació d’ordinadors i activitats de fotografia; així com els llocs de venda en mercats ambulants, entre altres.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, destaca l’enorme importància d’aquest pla ja que, “posa de manifest que la col·laboració i la coordinació entre administracions és la millor via per a aportar solucions als problemes de la ciutadania”. A més d’aquestes ajudes del Pla Resistir, afig que des del consistori “totes les mesures que hem aprovat signifiquen el major pla econòmic de la història de Mislata perquè, les empreses, els nostres serveis, el comerç i l’hostaleria, compten amb l’espenta extraordinària d’aquest Ajuntament i així continuen alçant la persiana amb garanties.”

Com en la primera convocatòria, les ajudes es distribuiran en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones contractades, i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora, i han d’anar dirigides a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada. La presentació de sol·licituds ha de fer-se de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mislata, i el termini es tancarà el pròxim 12 de maig.