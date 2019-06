La segona edició de l’escola de comerç d’Alzira tanca amb èxit de participació

Print This Post

Ahir va finalitzar l’Escola de Comerç d’Alzira, una formació especialitzada i dissenyada per a transformar el xicotet comerç i dotar-lo de ferramentes que els permeten adaptar-se als nous hàbits de compra.



L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, va assistir a l’acte de comiat i va intercanviar impressions amb els participants d’un total de 20 comerços, que al llarg d’11 dies han pogut dissenyar el seu nou model de comerç.



Amb el títol “SOBREVIU A LA DIGITALITZACIÓ DEL TEU COMERÇ: ferramentes i recursos per a un nou model de comerç en Internet”, l’Escola de Comerç d’Alzira ha oferit un itinerari formatiu innovador de la mà de 6 prestigiosos professionals del comerç minorista , la imatge, el disseny i les arts escèniques.



Al final d’esta formació, cada assistent ha dissenyat el seu nou model de comerç i disposa de les ferramentes adequades per a posar-lo en pràctica.

“Amb iniciatives com esta, el nostre comerç amplia els seus canals de venda a través de la digitalització del punt de venda i adapta el model de negoci a les noves necessitats del mercat”, assegura l’alcade, Diego Gómez.



Amb una metodologia didàctica oberta i participativa s’han alternat els conceptes teòrics amb exercicis pràctics, tallers de treball i un retail tour per Alzira amb visites in situ als mateixos comerços participants per a poder fer un diagnòstic i analitzar els punts de millora de les botigues. Segons han manifestat alguns dels participants, ha estat una experiència positiva que ha desbloquejat les rutines i ha portat aire fresc als negocis.



La formació ha estat estructurada en onze blocs temàtics:

1- Presentació de la formació -introducció a l’evolució- Tècniques de desbloqueig i inspiració: Els van a fer falta per a aprofitar al màxim el programa.

Impartit per Manuel Zaplana Llinares, expert en màrqueting i distribució i Javier Sancho Boils, dissenyador gràfic i fotògraf.



2- Claus de l’evolució del comerç – Des de les botigues més tradicionals fins als conceptes més tecnològics. Impartit per Manuel Zaplana Llinares.



3- Taller pràctic. “Com evolucionar un comerç” – Per a aprendre a desenrotllar una estratègia de posicionament de diferenciació i a aplicar-la en el comerç.

Impartit per Manuel Zaplana Llinares.



4- Taller teoricopràctic. La imatge en Internet, fotografia millor per a vendre més. Impartit per Javier Sancho Boils.



5- Taller pràctic: com evolucionar el meu comerç II– Identifica el públic objectiu més enllà de la segmentació tradicional i connecta.

Impartit per Manuel Zaplana Llinares.



6- Comunicació digital (RRSS, SEO, PPC,…) Utilitats d’Internet en el Comerç.

Impartit per Carolina de la Fuente, màrqueting en línia.



7- Taller pràctic de comunicació presencial – Tècniques per al desenrotllament personal i professional a través de les arts escèniques. Parlar en públic.

Impartit per Toni Saurina, actor.



8- Digitalitzar un espai físic – Dissenyar la botiga del present i del futur.

Ferramentes digitals en el punt del venda. Impartit per Miguel Lozano, dissenyador d’espais comercials.



9- Comerç digital – Pàgina web – Crear una botiga en línia. Impartit per Javier Sancho Boils.



10- Retail Tour – Visita als mateixos comerços d’Alzira participants per a fer un diagnòstic personalitzat. Impartit per Vanessa Giner, dissenyadora d’interiors.



11- Sessió de tancament – Presentacions i conclusions. Impartit per Javier Sancho Boils i Manuel Zaplana Llinares.