La segona Fimel de la pandèmia finalitza amb bons resultats

L’edició que fa vint-i-dos de FIMEL, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana, i la segona en pandèmia ja que l’any passat també es va celebrar amb el mateix format, ha finalitzat amb bons resultats i s’han assolit les expectatives en un certamen que, de nou, se celebrava en unes condicions extraordinàries per les restriccions sanitàries.

Per a l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “el repte de poder celebrar la fira amb un format atractiu i garantint les mesures sanitàries s’ha complit de manera satisfactòria i ha sigut gràcies a l’esforç col·lectiu i al conjunt de l’organització. El resultat ha sigut una bona participació d’estands, una afluència de públic destacada, un contingut d’activitats atractiu i un suport institucional molt explícit”.

Així, hi han participat 75 estands, 64 del municipi. La celebració en quatre dies ha permés que la gent que ha acudit a visitar la fira ho haja fet de manera més espaïda i ordenada, sense aglomeracions, tot i que durant les vesprades i les nits s’ha vist més ambient i més afluència. Una afluència que ha sigut evident també en les diferents activitats programades, tant les d’oci i d’ambientació com les de contingut informatiu i de difusió. En aquest sentit, cal destacar les actuacions de les Folies de Carcaixent o el quintet de vent SBGO, o les exposicions ’Any Berlanga 2021’ o de cotxes Mazda i, de manera destacada, les presentacions de la guia gastronòmica de Turisme Carraixet i el llibre de receptes de Meliana, entre altres activitats. Respecte del suport institucional, ha sigut explícit i important. Per la fira han passat la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà; la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; i els secretaris autonòmics Josep Maria Àngel i Francesc Gamero.

Com explica la regidora d’Agricultura, Foment Econòmic i Turisme, Amparo Martí: “La valoració en general ha sigut bastant positiva tot entenent la situació extraordinària. Ara bé, tant els expositors com aquella gent que ha visitat la fira, majoritàriament, prefereixen tornar al recinte i al format tradicionals. L’Ajuntament en som conscients i esperem que l’edició del 2022 ja es puga organitzar amb normalitat. Amb aquest esperit ens hi posem ja a treballar”. Així és desprén també de les enquestes que, com cada any, s’han anat realitzant durant els dies de la fira. On, per part dels comerciants, també s’ha destacat la bona organització, l’atenció del personal de la fira i les facilitats per a poder participar-hi. Pel que fa a les persones visitants, han agradat les activitats, tot i que se’n demanen més per a la gent jove i la gent major. Han destacat que aprofiten la fira per a passejar, passar una bona estona i, sobretot, conéixer l’oferta comercial i de serveis del municipi; i, evidentment, també per a fer alguna compra. Majoritàriament han manifestat que en el 2022 repetiran la visita a Fimel.

Els parlaments del president de l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC), Josep Maria Puchades; de la regidora Amparo Martí; i de l’alcalde Josep Riera van cloure la fira, juntament amb el concert de vent del grup SBGO amb diferents peces de bandes sonores de cinema.