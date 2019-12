La Selecció Espanyola Masculina d’Hoquei jugarà a València els partits preparatoris de Tòquio 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, acompanyada del director gerent de la Fundació Esportiva Municipal, Borja Santamaría, i el director tècnic de la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana (FHCV), José María Server, ha presentat hui la FIH Pro League de València. Una competició en la qual la Selecció Espanyola Absoluta Masculina d’Hoquei disputarà els partits preparatoris dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 en el poliesportiu Verge del Carme-Beteró, on s’enfrontarà a les seleccions d’Alemanya, Holanda, Austràlia i l’Índia, per este ordre.



L’acte ha tingut lloc en la Fira València, coincidint amb motiu de la nova edició de Expojove. La regidora d’Esports ha agraït “la posada que ha fet la Federació Espanyola d’Hoquei a nivell de la Comunitat Valenciana”, ja que “el poliesportiu Verge del Carme-Beteró és una instal·lació pública”. Els espanyols, que disputaran tots els partits com a conjunt local, s’enfrontaran a Alemanya (24 i 25 de gener), Holanda (31 de gener i 1 de febrer), Austràlia (14 i 15 de març) i l’Índia (13 i 14 de juny).



Per la seua part, el director tècnic de la FHCV, José María Server, ha destacat que “des de fa uns anys València es va convertir en un referent internacional d’hoquei”, unes instal·lacions on ha recordat que “el mes d’octubre passat vam tenir el plaer de formar part de la classificació olímpica de la selecció absoluta d’hoquei herba tant de xics com de xiques”. La principal novetat d’esta nova edició de la FIH Pro League serà que es jugaran partits d’anada i volta en el mateix cap de setmana.