La senyera en el cel de València gràcies a la Zaragozana

Zaragozana dibuixa la senyera en el cel de València en la Mascletà de hui

Valencia torna a vibrar un dia mes durant la Mascleta la que fa 5 del calendari Faller

Una mascletà a càrrec de la Pirotècnia Zaragozana des de Saragossa

Un espectacular inici de la mascletà que descobria un dels secrets millor guardats durant tot el matí, la pólvora dibuixava en el cel de València una gegant senyera que ha provocat els primers aplaudiments del públic assistent



Miguel Pérez des de la Zaragozana augurava una mascletà purament tradicional valenciana, amb diferents transicions i el característic terratrémol final

La catedral del foc de València un repte molt important per a cada pirotècnic, el públic valencià és exigent i la necessitat que tot isca bé és prioritària



Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva i President de Junta Central Fallera de València, testimoni directe com cada dia de la Mascletà, es mostra molt emocionat quan parla de Falles, en un any molt significatiu per ell, ja que només fa uns dies que va assolir el càrrec



Demà será la pirotècnia Alpujarreña de Granada, l’encarregada de la Mascletà del divendres 6 de Març