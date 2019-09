La Setmana de la Mobilitat arranca a Torrent dilluns que ve TorrentBus serà gratuït del 16 al 22 de setembre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent torna a sumar-se a la Setmana de la Mobilitat, que comença dilluns que ve amb un variat programa d’activitats, dissenyat amb l’objectiu de conscienciar a la societat torrentina en la reducció de l’ús del vehicle privat, per l’impacte ambiental i urbanístic que suposa, i fomentar els desplaçaments sostenibles i el transport públic.

Durant la setmana vinent es realitzaran diferents activitats per a tots els públics. La programació arranca el dilluns amb la xarrada de Asidit “Accessibilitat universal: El cas de Torrent”. Unes altres de les activitats que es realitzaran entre setmana seran ‘Bicinit als estels’ – cicle passege i observació astronòmica -, la jornada de portes obertes “Bicis per a totes. Coneix la mobilitat sostenible de la teua ciutat!”, activitats i tallers infantils, així com un “desdejuni sostenible” en el qual es convidarà a desdejunar i es regalarà un exemplar de Levante-EMV a aquells que passen caminant o amb bici pel carril bici de Torrent a València el divendres al matí. Aqueix mateix dia a la vesprada tindran lloc la fira del vehicle elèctric i el Pàrquing Day.

Durant el cap de setmana els torrentitos i torrentinas tindran l’oportunitat de visitar el punt d’informació “Carrers per tots i totes”, una activitat de sensibilització i informació ambiental ciutadana. El dissabte també tindrà lloc la carrera de vehicles d’inèrcia, la projecció del documental “Sobre Rodes: el somni de l’automòbil”. El diumenge se celebrarà el Dia Mundial sense cotxes en la Plaça Major amb activitats i tallers i serà el punt de partida de la Ciclopassejada per Torrent.

La regidora de Mobilitat, Inma Amat, assegura que “s’ha preparat una programació per a conscienciar a la societat torrentina a través d’activitats lúdiques, amenes i divertides, pensades per a majors i xicotets”.



A més, el regidor de Transport, José Antonio Castillejo, ha volgut ressaltar “l’aposta pel transport públic a la ciutat de Torrent”, recordant que TorrentBus serà de nou gratuït durant la setmana de la mobilitat torrentina, del 16 al 22 de setembre.