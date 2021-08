La setmana fallera de Burjassot comptarà amb l’Ofrena, la pólvora de la mascletà i la V Burjadespertà

Print This Post

El tractar-se d’una data atípica, el mes de setembre, no farà que Burjassot no visca la festa fallera amb il·lusió i amb ganes que tot el municipi gaudisca, ateses les recomanacions sanitàries del moment, de diferents actes que es desenvoluparan de l’1 al 5 de setembre. Tots els actes programats des de les comissions falleres finalitzaran a les 00.30 hores i els Casals tancaran les seues portes a les 01.00 hores. Cadascuna de les activitats que es desenvolupen al llarg d’aquesta setmana comptaran amb el compliment de les mesures sanitàries establides.

L’inici de la setmana fallera suposarà la plantà dels monuments, tant infantils com majors per a donar pas, el dijous 2 de setembre a l’eixida del Jurat qualificador que, acompanyat de la Regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, i del President de l’Agrupació de Falles, Iván Heredia Cortés, atorgaran els premis als monuments d’enguany. Així mateix, també ho faran del millor ninot. Les banderoles amb els diferents premis atorgats pel jurat s’entregaran aqueix mateix dia, una vegada que el jurat haja deliberat, a l’Ajuntament de Burjassot a partir de les 13.30 hores perquè puguen lluir en cadascun dels monuments a la vesprada.

Un dia després, el divendres 3 de setembre, està previst que les 13 Comissions falleres de Burjassot participen en l’ofrena a la Verge dels Desemparats, a València i, amb el temps just per a recuperar-se, el dissabte 4 de setembre serà una jornada molt intensa per a tot el col·lectiu faller.

Aquesta jornada començarà a les 7.30 hores en la Plaça de la Concòrdia on tindrà lloc la concentració prèvia a la V Burjadespertà, que començarà a les 8.00. Per a participar en aquesta, és necessari haver realitzat la inscripció.

Al mig dia tindrà lloc la tradicional mascletà, patrocinada per l’Ajuntament, en la qual es respectaran, igual que en tots els actes programats, les mesures sanitàries establides en el moment. Ja a la vesprada, a partir de les 18.00 hores, tindrà lloc un dels actes més emotius de la festa fallera a Burjassot, l’ofrena a la Verge del Cap, patrona del municipi. Enguany les Comissions falleres es concentraran en la Plaça de la Concòrdia per a enfilar el carrer Colón fins a arribar a la Plaça de l’Ajuntament, on deixaran els seus rams i cistells de flors als peus de la Verge.

Els actes es tancaran el diumenge 5 de setembre amb la *cremà dels monuments, els horaris seran a les 20.00 hores monuments infantils i a les 22.00 hores monuments grans.