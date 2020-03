La Setmana Santa d’Alzira ‘en l’aire’

Print This Post

Alzira és una ciutat de festa i tradició. Un dels recents colps durs que s’ha endut ha estat l’ajornament de les festes josefines, l’ajuntament de la localitat ha suspés tots els actes d’oci, festes, cultura i esports fins al pròxim 25 de març, a l’espera d’un nou comunicat. Per altra banda, enfront de la situació d’alerta sanitària, dels casos de COVID-19 registrats a Espanya la Junta de Germanors i Confraries de Setmana Santa d’Alzira segueix en contacte permanent amb l’Ajuntament d’Alzira i l’Arquebisbat de València per a conéixer les línies marcades per a la celebració de la Setmana Santa de 2020 davant aquesta situació extraordinària.



La Junta de Germanors i Confraries continua treballant en la celebració de la seua Setmana Santa. La setmana vinent aquesta Junta convocarà una reunió de Presidents i Germans Majors amb caràcter extraordinari per a tractar la situació, i amb la premissa d’anteposar i salvaguardar la salut del conjunt dels ciutadans a la celebració de la Setmana Major d’Alzira.