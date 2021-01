Print This Post

La seu electrònica de l’Ajuntament de València durant l’any 2020 ha registrat 120.040 usuaris, 50.250 dels quals n’han sigut nous. Les visites a este servici municipal han augmentat un 61,55%, i les instàncies presentades digitalment (un total de 157.891) s’han incrementat en un 84,38%, tot respecte a 2019. Amb estes xifres, presentades hui pel regidor d’Administració Electrònica, Pere Fuset, i segons un mètode de càlcul abreujat de càrregues administratives dissenyat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), “s’estima que enguany la ciutadania valenciana ha estalviat 11.841.825 € per usar la seu electrònica https://sede.valencia.es”.

El regidor d’Administració Electrònica, Pere Fuset, ha donat compte del treball desenvolupat per este portal Web, “que és un punt d’accés electrònic de la ciutadania a l’Ajuntament que evita cues, aglomeracions i desplaçaments”, “un servici que també optimitza el personal, ens permet guanyar en agilitat i genera estalvi econòmic per a ciutadania i administració”, ha aclarit en ressaltar que l’Ajuntament també ha estalviat 378.872 euros, només en despesa postal, per realitzar 94.718 notificacions electròniques.

Pere Fuset, que ha manifestat que “les persones que han comprovat els avantatges de la seu electrònica de l’Ajuntament de València es consolidaran com a usuàries”, ha assegurat “que este servici ha vingut per a quedar-se”. “Es tracta- ha afirmat- de la seu electrònica millor preparada de tot l’Estat”. I de fet, ha argumentat, que “per sort a València havíem fet els deure i això ha permés gestionar milers de tràmits durant l’Estat d’Alarma entre elles milers d’ajudes, subvencions, ajornaments de pagaments de tributs i permisos especials relacionats amb la Covid-19”.

En recordar el servici prestat en diferents assumptes relacionats amb la pandèmia, el regidor ha explicat el desafiament que ha suposat enguany digitalitzar el treball municipal”, “un repte immens per al qual estàvem (bàsicament) preparats”, ha aclarit. D’esta manera ha fet un repàs de l’evolució de la seu electrònica de l’Ajuntament.

“En novembre de 2016 l’Ajuntament de València va ser el primer integrat amb Cl@ave, i segons un informe de la consultora EY, (de març de 2019 sobre dades de 2018) l’administració local millor digitalitzada d’Espanya, amb un 86% de maduresa. També figura com el primer ajuntament d’una gran ciutat que ha rebut la Certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat (en Gener 2020). I arran la pandèmia i les restriccions a l’atenció presencial, l’Ajuntament ha implementat el teletreball, amb 2.500 llicències, i eixe esforç ha sigut reconegut amb el Premi digital WorkPlace. Per últim, des de novembre de 2019 fins abril de 2020 hem desenvolupat la integració en el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR)”, ha repassat Fuset.

MÀXIM HISTÒRIC

Pel que fa a les xifres, el regidor ha ressaltat, entre altres, que el 59% de les 157.891 instàncies electròniques han sigut presentades per persones físiques, i que de les instàncies presentades de manera presencial s’ha aconseguit digitalitzar completament el 94% “per guanyar agilitat i estalviar temps de tramitació”. “La pandèmia multiplica les visites i la presentació d’instàncies electròniques”, ha indicat Pere Fuset en destacar que “des de 2015 les instàncies electròniques s’han incrementat en un 6378,91% (s’han multiplicat per 65) i les visites a la seu electrònica en un 230,23%”.

Per últim, el regidor ha parlat dels objectius per 2021, entre els quals ha destacat les millores en la nova Seu Electrònica, i la integració en la nova web municipal, “que entrarà en funcionament d’una forma imminent”. “També ens augmentarem els certificats compatibles, i es potenciarà l’ús del mòbil, mitjançant l’Appvalència, i per descomptat, mantindrem el creixement”, ha conclòs.