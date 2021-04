La situació sanitària ajorna de nou la celebració de l’1 de maig a Burjassot

Print This Post

Per segon any consecutiu…no podrà ser. La festivitat del Primer de Maig s’acosta i, encara que es tracta d’un festiu nacional en el qual es commemora el dia dels treballadors i treballadores, la celebració social i lúdica a Burjassot encara haurà d’esperar. Així s’ha decidit des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament, que dirigeix Manuel Pérez *Menero.

Així ho ha manifestat l’Alcalde de Burjassot en afirmar que “encara que cada vegada són majors les ganes d’ajuntar-nos, d’eixir a gaudir del bon temps i de tornar a la vida *pre pandèmia que tant enyorem, el més responsable ara és continuar sent cauts i pacients”. El primer edil ha afegit que “La situació epidemiològica ha millorat molt i a poc a poc, el nombre de vacunes va sent major i més fluid en la nostra població. És moment de continuar sent pacients, de continuar respectant al màxim les mesures d’higiene i distància social. Si seguim així, és molt probable que en 2022, la festa de l’1 de maig torne a ser a Burjassot això, una gran festa”.