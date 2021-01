La soca britànica del coronavirus no apareix en les aigües residuals de València

Connect on Linked in

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua a l’Ajuntament de València, Elisa Valía, ha explicat este matí que a la ciutat ja es recullen i analitzen mostres d’aigües residuals per a detectar –si n’hi haguera- la presència de la soca britànica del coronavirus, localitzada per primera vegada al Regne Unit el mes de desembre passat. La primera anàlisi per a detectar la soca britànica en les aigües residuals de València és negatiu.

La detecció d’esta variant del SARS-CoV-2 en el clavegueram s’efectua també mitjançant recollida de mostres i una prova PCR, però es necessiten reactius diferents. De fet, segons Valía, «ja es tenen els primers resultats de les anàlisis per a detectar la soca del Regne Unit i el resultat, que s’ha conegut este matí, ha sigut negatiu».

«L’estudi que vam posar en marxa al maig a la recerca de restes genòmiques en les aigües residuals és una eina viva i hem d’anar adaptant-lo a les noves circumstàncies i a l’evolució de la pandèmia perquè continue sent útil», ha recalcat Valía. En esta línia, la regidora de Cicle Integral de l’Aigua ha recordat que la informació que aporten estes anàlisis «és molt valuosa, ja que permet realitzar un seguiment de l’evolució de la pandèmia a la ciutat, com hem reportat durant tots estos mesos«. «Ara –ha continuat la regidora- també tenim els mitjans necessaris per a identificar la soca britànica i, com sempre hem fet, posarem totes les dades en mans de les autoritats sanitàries».

«Davant la incertesa sobre l’efecte de l’aparició i expansió d’esta soca en els contagis, volem mesurar la seua evolució en les aigües residuals perquè totes les Administracions puguen treballar amb estes dades», ha conclòs Valía.