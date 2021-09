La societat civil debat a València sobre els grans desafiaments per a la convivència i el rellançament econòmic i social en España

Connect on Linked in

Más de 80 ponents nacionals i internacionals es donen cita en l’II Congrés de la Societat Civil Ara que, sota el lema “Rellançar Espanya”, se celebrarà el pròxim 29 de setembre en l’Ateneu Mercantil de València



El president Ximo Puig presidirà l’obertura i el secretari general del Partit Popular, Teodoro García-Egea, participarà en la Sessió de Clausura.

Espanya s’ha enfrontat en l’últim any i mig a desafiaments fins fa poc inimaginables, amb profundes conseqüències en la política, les llibertats i drets fonamentals, els serveis essencials o l’economia, que requereixen una reflexió urgent per part no sols de polítics i administracions, sinó de la societat en el seu conjunt. Aquestes i altres qüestions seran objecte de debat i reflexió en l’II Congrés Nacional de la Societat Civil, que se celebrarà a València el pròxim 29 de setembre, en l’Ateneu Mercantil.

Sota el lema “Rellançar Espanya”, més de 80 ponents nacionals i internacionals es donaran cita en el major fòrum de la societat civil a Espanya per a generar debat, aportar idees i proposar solucions als actuals problemes del país, que afecten qüestions fonamentals per a la nostra convivència, com la integració europea, els grans pactes d’Estat, la unitat nacional, la coherència territorial o la separació de poders en un context d’interminable bloqueig en la renovació del CGPJ, entre altres disfuncions greus del funcionament democràtic d’Espanya. Aldo Olcese serà el president del Congrés, i el jurista valencià Vicente Garrido, que va ser president del Consell Consultiu Valencià.

També tindrà protagonisme una crisi sanitària que ha posat a prova la cohesió i solidaritat interterritorial entre països de la Unió Europea i tercers països i que, en l’actualitat, provoca un encés debat en qüestions com l’abast de les restriccions, les estratègies de vacunació o el certificat Covid.

L’educació, la transformació digital del treball o la participació digital ciutadana seran altres assumptes d’interés d’aquest congrés, en el qual també seran presents la igualtat d’oportunitats, la identitat europea o la sostenibilitat.

D’aquesta manera, aquest segon Congrés situarà el focus de debat en el desenvolupament econòmic i social del país, així com en els grans desafiaments que afronta en l’eixida de la crisi sanitària, amb el pla de Recuperació Next Generation de la UE de Fons.

Suport massiu de Patrocinadors

El Congrés ha rebut un suport extraordinari d’una multitud de patrocinadors tant del món empresarial com de l’àmbit institucional i de la Societat Civil.

Les grans companyies s’han bolcat en el finançament de l’esdeveniment en un exercici de responsabilitat i aposta decidida per la Societat Civil organitzada i participativa: Telefónica, Iberdrola, Mapfre, Banc Santander, Abertis, ACS, Coca-Cola, Barceló Hoteles, McGraw Hill Education, Mutualitat de l’Advocacia.

Moltes altres entitats de la Societat Civil han apostat pel Congrés: Fundació Independent, FRIDE, Fundació Universitat Camilo José Cela, Fundació Idis, Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, Fundació Societat Civil.

El sector públic també ha prestat decididament el seu el suport: de la Generalitat Valenciana, la Diputació de la Comunitat Valenciana, el Port de València i Renfe, són entitats col·laboradores del Congrés.

Altres xicotetes companyies com Hogo i Viatja Bé han contribuït de manera altruista al bon fi de l’esdeveniment.

Estructura i continguts

El Congrés se celebrarà al llarg d’una única jornada en sessions de matí i vesprada, i podrà seguir-se tant de manera presencial com en línia. Per a això, s’adoptaran tots els protocols i mesures necessaris d’aforament, protecció i seguretat marcades per la Covid-19.

El programa es divideix en quatre Sessions de Treball: (I) Fonaments de la Convivència civil; (II) Un projecte de Nació per a Espanya. Regenerar, construir i reinicialitzar; (III) La societat civil i la política, i (IV) El que ens fa diferents i ens distingeix en el món. Cadascuna d’aquestes sessions constarà d’una sèrie de taules temàtiques, que se celebraran de manera simultània, en les quals diversos experts abordaran qüestions específiques sobre aquests grans eixos. A més, se celebrarà una Obertura, una Sessió Plenària i una Clausura amb Conclusions generals.

Personalitats destacades:

Els ex ministres Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Ana Pastor, Juan Costa, i Rafael Catalá, a més dels secretaris d’Estat, Juan González-Barba, per a la UE, i Carmen Artigas per a la Digitalització; Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ex Governador del Banc d’Espanya; així com l’ex Comissaria Europea d’Afers exteriors Benita Ferrero-Waldner; Raniero Vanni D´Archirafi, ex Comissari europeu de Mercat Interior; i els ex presidents valencians Francisco Camps i Joan Lerma; componen un elenc polític i econòmic de primera magnitud.

El president d’RTVE José Manuel Pérez Tornero; el sociòleg Emilio Lamo d’Espinosa, ex president del Real Institut Elcano; la filòsofa, Adela Cortina; l’ex Rector de la Universitat Complutense, Carlos Andradas; les periodistes Victoria Prego i María Eizaguirre; el Rector de la Universitat Complutense, Joaquín Goyache; la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos; i el Pare Ángel García; al costat de l’europeista Teresa Freixes; i el Dr. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salut Pública de Madrid; José Luis García Delgado, president del Cercle Cívic d’Opinió; representen als millors exponents d’una societat civil plural i participativa.

Personalitats valencianes:

Carlos Mazón, president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i president de la Diputació d’Alacant; Antoni Gaspar, president de la Diputació de València; José Vicente Morata, president de la Cambra de Comerç de València; Aurelio Martínez, president Autoritat Portuària de València; Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana; i Mavi Mestre, Rectora de la Universitat de València; Carmen de Rosa, presidenta de l’Ateneu Mercantil; Eva Blasco, vicepresidenta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana; Jorge Alarte, director general d’RR.II. del Govern valencià; Rafael García-Fuster, ex Senador; Rafael Ripoll, professor de Dret Europeu; Manuel Broseta, president del Bufet Broseta; i Bruno Broseta, president de la Fundació Broseta.

Altres ponents destacats:

Ana Bujaldón Solana, presidenta FEDEPE; Sergio Sayas, diputat per Navarresa Suma; Elisa de l’Anou, secretària de la Fundació Hi ha Dret; Lucía Velasco, directora Observatori Nacional de Tecnologia i Societat; Francisco Fonseca, excap de la Representació de la Comissió Europea a Madrid; Silvia Iranzo, ex Secretària d’Estat de Comerç; Soledad Núñez, consellera del Banc d’Espanya; Juan Abarca, president de la Fundació Idis i del Grup HM Hospitals de Madrid; Carlos Andradas, matemàtic i ex rector de la UCM; Adela Cortina, catedràtica d’Ètica i Filosofia Política Universitat de València, membre de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques; Carlos Bastarreche, Ambaixador d’Espanya davant la UE ; Petra Mateos, vicepresidenta Cambra de Comerç España – EE.UU; i José Carlos Díez, professor d’economia; Emilio Lora-Tamayo, Rector de la Universitat Camilo José Cela; Marco Pizzi, president de la Camara de Comerç Italiana; Antonio Magraner, vicepresident de CEAJE; Mario Manzo, vicepresident de la Fundació Torino Wireless; Andrés Arias, director general de la Fundació Complutense; Joaquín Güell, president de la Fundació Joan Boscá; Cristina Jiménez Savurido, presidenta de FIDE; Enrique Sanz Fernández-Lomana, president de la Mutualitat General de l’Advocacia; Rafael Ansón, president d’Honor de la Academía Internacional de Gastronomia o Ignacio Buqueras, president de l’Associació per a la difusió i promoció del patrimoni mundial;