La Societat Musical Lira Almussafense celebra la festa de Santa Cecília

L’entitat ha organitzat diferents iniciatives per a reprendre la commemoració, suspesa l’any passat a causa de la pandèmia



Durant el cap de setmana s’oficialitzarà l’entrada en la banda d’un total de deu músics, sis d’ells en l’agrupació des de 2020

divendres 26 al diumenge 28 de novembre, la Societat Musical Lira Almussafense celebra la festa dedicada a la patrona de la música, Santa Cecília. L’associació ha programat un sopar, dues cercaviles, un concert i una eucaristia per a continuar complint amb la tradició. Enguany s’incorporen 4 nous músics i es ret homenatge a altres tres pels seus vint-i-cinc anys en la banda. No obstant això, després de la cancel·lació de la festivitat en 2020 a causa de la pandèmia, s’aprofitarà per a oficialitzar també l’entrada en la formació de les sis persones que van començar la seua trajectòria en la Lira Almussafense fa un any i per a rendir tribut als dos músics que van arribar al quart de segle de pertinença a l’agrupació en eixe moment.



La festa en honor a Santa Cecília, patrona de la música, torna a Almussafes aquest divendres 26 de novembre després de la seua cancel·lació fa un any a causa de la pandèmia de coronavirus. La Societat Musical Lira Almussafense ha organitzat l’habitual agenda d’activitats per a seguir la tradició, per la qual cosa durà a terme totes les iniciatives que desenvolupa cada any per aquestes dates, encara que aquesta vegada seguint les normes anti-covid.



Aquest divendres 26 de novembre, a les 21.30 hores, els socis i les sòcies es reuniran en un sopar de germanor. El dissabte 27, a les 18.30 h, la banda realitzarà una cercavila i a les 19.30 h celebrarà el tradicional concert de Santa Cecília. En l’acte es presentarà oficialment als i les noves integrants de la formació, tant de 2020 com de 2021, i s’homenatjarà les persones que han complit 25 anys de trajectòria en la banda.



Per a concloure els festejos, el diumenge 28 es recollirà a les 10 h en els seus domicilis als nous músics de 2020 i 2021, posant el punt final a la commemoració l’eucaristia en honor a la divinitat prevista per a les 12.30 h a l’església parroquial.



Nous músics

Enguany entren a formar part de la banda Adrián Pérez Pellicer (percussió), Gema Machí Camacho (flauta), Lucía Nicolás Campos (flauta) i Saray Caballero Cárcel (tropa). No obstant això, després de suspendre’s la festa fa un any a causa de la pandèmia, l’entitat ha decidit presentar oficialment també durant la commemoració d’enguany als músics que es van incorporar en 2020: Arlet Mora Campos (flauta), Iker Membrilla Albors (percussió), Josefa Bataller (clariente), Lucía Torrejón Grau (flauta), Laia Martínez Úbeda (clarinet) i Irene Girona Gil (flauta).



25 aniversari

Durant el concert del dissabte rebran el seu corresponent reconeixement pels seus vint-i-cinc anys en la banda Andrés López, Amalia Aragón i Fernando García. Així mateix, igual que ocorrerà amb els nous músics, en aquest apartat també s’homenatjarà a Paco Castellón i Mª Carmen Santacruz, els qui van complir les seues noces de plata en la formació en 2020.