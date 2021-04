La Societat Protectora d’Animals de Burjassot organitza una nova recollida solidària en el Centre Comercial Ademuz

Connect on Linked in

La Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB) ha organitzat una nova recollida solidària l’objectiu de la qual és reunir el major nombre d’articles d’alimentació i higiene per als animals abandonats que l’entitat té a la seua cura. La pròxima recollida solidària tindrà lloc dissabte que ve 10 d’abril, entre les 10h i les 20h.

En aquesta ocasió, la SPAB compta amb la col·laboració de la botiga especialitzada en animals KIWOKO, situada en el Centre Comercial Ademuz, de manera que serà allí, a les portes de tal establiment, on dissabte que ve, els voluntaris i voluntàries de la SPAB es reunisquen per a recollir tots aquells articles amb què la ciutadania vulga contribuir a millorar la qualitat de vida dels peluts. Des de les SPAB, es vol posar l’accent que els productes i articles que més necessiten són pinso per a gats i gossos, menjar humit per a gats, arena de gats així com qualsevol altre article de neteja i higiene.

A més, els voluntaris i voluntàries de la SPAB muntaran una taula informativa amb la finalitat de proporcionar als visitants tot tipus d’informació sobre adopcions. La Protectora d’Animals de Burjassot té dos telèfons de contacte, 655685859 – 675740732 i el correu electrònic protectoraburjassot@gmail.com.