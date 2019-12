La societat torrentina dona la benvinguda al Nadal

Connect on Linked in

Nombroses trobades musicals de caràcter solidari envaeixen Torrent durant el cap de setmana

Com a preàmbul a les festes nadalenques, Torrent ha celebrat un cap de setmana carregat d’activitats solidàries i musicals, totes elles acompanyades de les tradicionals nadales típiques d’aquestes dates. El punt de partida de l’agenda va tindre lloc en la Carpa de Nadal, que va ser inaugurada el divendres a la vesprada amb una trobada amb la societat civil, associacions i col·lectius. Els torrentinos i torrentinas que donen vida al dia a dia de la ciutat es van donar cita als peus de la Torre, on l’alcalde Jesús Ros va agrair la seua labor i va felicitar les festes, acompanyat dels representants de la corporació municipal.

La Carpa de Nadal va començar el dia el dissabte al matí amb una iniciativa solidària per a recollir joguets. La FAC va organitzar aquesta proposta que omplirà d’alegria a molts xiquets i xiquetes que, per diferents motius, no podien disposar d’un joguet en aquestes dates. La jornada va estar amenitzada amb tallers a càrrec de Tècniques Orientals, Solidaritat Torrent i Artic, mentre que l’acadèmia Sara Baixauli va oferir una màster class de zumba. A més, el públic infantil va poder gaudir d’un espectacle de màgia i humor amb Magic Jordi i Mag Xavini.

Els esdeveniments musicals han destacat també durant tot el cap de setmana. La vesprada del divendres les nadales i l’esperit nadalenc van envair els carrers i els comerços de Torrent gràcies a l’escola de música del Cercle Catòlic que va col·laborar amb la iniciativa d’Idea’t que fomenta les compres nadalenques en el comerç local. La nit del divendres els veïns de Camí La Sénia van celebrar el seu sopar nadalenc, precedida per un espectacle musical de la mà de la Rondalla, pertanyent a la pròpia associació. La Banda i Orquestra d’Iniciació de la Unió Musical va celebrar un concert de caràcter solidari en benefici de l’economat Mare de Déu del Popul en la parròquia San José durant el matí del dissabte. A la vesprada el Cercle Catòlic va oferir el seu tradicional concert de Nadal en l’Auditori, mentre que la UMT va fer el propi un dia més tard.

Una altra proposta musical solidària va vindre de la mà de la Germanor Santa Sopar en col·laboració amb Càritas, que va fer sonar les seues cornetes i tambors en la parròquia de San José el dissabte. L’associació Búlgara es va sumar a la celebració del Nadal amb un concert a la Casa de la Cultura donant a conéixer amb ell la rica tradició de musical del seu país. L’Auditori va acollir també el tradicional concert de Nadal de l’Escola Coral, oferint a l’alumnat una mostra del que han aprés durant el curs.

La renovada sala d’actes de l’Ajuntament va acollir també alguns concerts nadalencs: els educands del Circulo Catòlic i el certamen de nadales del centre cultural rociero andalús. A més, l’associació de veïns Ciutat Jardí va aprofitar també aquest cap de setmana per a celebrar el seu tradicional berenar nadalenc i Junta Local Fallera el va fer el dissabte a la nit amb el seu clàssic sopar en els Avets II.

A més, les activitats van arribar als barris de Torrent acompanyant al Trenet de Nadal, com va ser el cas del dissabte, on els més xicotets van poder gaudir en Parc Central d’inflables i diferents jocs.

A causa de les fortes ratxes de vent, les activitats del diumenge de la carpa van ser suspeses, com va ser el cas de l’actuació d’Antenita Band, que va ajornar el seu espectacle al pròxim dijous, 26 de desembre a les 11.30 hores, en la Carpa de Nadal.