La SPAB es fa càrrec del servei de recollida d’animals de companyia abandonats i del control de les colònies felines de Burjassot

Connect on Linked in

La Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB) és l’entitat amb la qual l’Ajuntament de Burjassot ha contractat el servei necessari per a la recollida, vigilància i control dels animals de companyia abandonats, perduts o rodamons en el municipi; la gestió de les colònies felines existents a Burjassot així com les successives campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana sobre el respecte, la cura i el benestar dels animals.

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Benestar Animal que dirigeix Juan Manuel Hernando, ha licitat mitjançant procediment obert el servei esmentat sent la Protectora de Burjassot l’adjudicatària. La duració del contracte de l’Ajuntament de Burjassot amb la SPAB serà de tres anys, amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys. El pressupost per a aquest servei ascendeix a 41.420,50€ anuals.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompanyat del regidor de Benestar Animal, Juan Manuel Hernando, ha rebut a diversos representants de la SPAB i aprofitat per a felicitar-los i per a animar-los “a continuar treballant en pro del benestar dels animals de Burjassot. A més, tenim tres anys per davant en els quals es poden fer moltes coses i estic segur que les persones que formen part de la Protectora compliran al màxim, com ho han fet fins ara, no sols en la labor amb els animals en abandó sinó també en la importantíssim treball de sensibilització social”.

Així, el servei que prestarà la SPAB al municipi consta de quatre lots d’accions: un primer lot engloba el servei de recollida i vigilància i control dels animals de companyia abandonats, perduts i rodamons i la gestió de les colònies felines; el segon i tercer lot se centren en els serveis d’assistència veterinària per als gats de les colònies felines així com els serveis d’assistència veterinària per a animals de companyia abandonats, perduts o rodamons que no siguen felins, mentre que el quatre lot d’accions està associat a la creació de campanyes de conscienciació ciutadana sobre educació per al respecte i el benestar animal.

El procediment a seguir quan un ciutadà o ciutadana es trobe a un animal, en estat d’abandó, perdut o vagabundejant en el municipi és el següent. El primer pas és posar-se en contacte amb la Policia Local de Burjassot , qui es farà càrrec de l’animal en primera instància una vegada rebut l’avís. A continuació, la Policia Local donarà part a la SPAB, qui procedirà a la recollida de l’animal. Després d’un reconeixement veterinari en el qual es procedirà segons les necessitats de l’animal trobat, la SPAB s’encarregarà de derivar-lo al lloc corresponent, segons el tipus o l’espècie d’animal que siga. En el cas que l’animal s’haja perdut, els amos/as disposaran d’un màxim de 20 dies per a poder recuperar-ho. En cas de no aparéixer cap amo, l’animal es derivarà al centre d’acolliment corresponent, segons la seua espècie, a una casa d’acolliment temporal o, en el millor dels casos, a l’adopció per part d’uns nous amos.

En el cas de la sensibilització i la conscienciació ciutadana en matèria de benestar animal, la SPAB realitzarà almenys sis actuacions a l’any relacionades amb el benestar dels animals així com amb el seu comportament i conducta i la seua relació amb la convivència ciutadana, legislació vigent en matèria de benestar i sanitat animal o regles d’obediència bàsica, entre altres temes d’interés. Aquestes accions de sensibilització, materialitzades en xarrades i activitats teòriques i pràctiques es programaran en diferents espais municipals, centres educatius, etc…