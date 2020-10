La subhasta de tirades a Cullera supera la por a la pandèmia i manté el nivell dels últims anys

Connect on Linked in

Enguany s’ha aconseguit una recaptació de 38.500 euros

La subhasta de tirades aquàtiques de Cullera celebrada ahir diumenge ha aconseguit enguany una recaptació total de 38.500 euros. Una xifra, que tal com assenyala el regidor de Caça, Salva Tortajada, «es troba dins dels nivells dels últims anys tot i ser un any bastant difícil pels temps que arrosseguem».

La quantia es troba un poc per davall respecte a l’any passat – on la recaptació fou de 41.450 euros – però «molt per damunt del que estàvem acostumats en l’època de la crisi on mai arribàvem als 30.000 euros».

La replaça més cotitzada d’enguany ha sigut la número 13 per la qual s’han pagat 2.950 euros. La segona ha estat la 17 amb 2.650 euros, i en tercer lloc la licitació ha sigut per a la 3 i la 19, ambdós amb un valor de 2.500 euros.

En el costat oposat, la replaça 25 fou la menys cotitzada amb 400 euros. I per un poc més, 500 euros, han trobat comprador la 7 i la 29.

Tortajada ha explicat que «enguany han pujat el valor les que s’adjudicaven per xifres més escasses mentre que les que tradicionalment tenien un preu més alt han baixat». Tot i això, segons explica, «s’han pogut adjudicar totes les replaces que eixien a subhasta i hem mantingut la xifra total al voltant dels 40.000 euros».

La cita amb els amants de l’activitat cinegètica va tindre lloc a l’Auditori Municipal de Cullera, els quals com ja ve sent tradicional es disputaren les millors replaces des de les butaques. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, acompanyat pel regidor Tortajada així com pel president del Sindicat de Regs, José Polo, i pel president de la Societat de Caçadors, Manolo Tur.

Dades últimes subhastes

En la temporada 2015/2016 s’aconseguiren unes xifres similars a les d’enguany amb 38.150 euros. El següent any va caure fins als 32.750 euros però seguidament vindrien dos temporades on de manera consecutiva es van batre rècords històrics de recaptació. En la temporada 2017/2018 disparant-se als 47.750 euros i en la 2018/2019 arribant a la més alta de la història del vedat amb 50.450 euros.

L’any passat la recaptació també superà la barrera dels 40.000 euros i, tot i vindre d’una temporada mala tal com assenyalaven els propis caçadors, s’aconseguiren 41.450 euros.

Calendari

El vedat de Cullera se subhasta des de 1882 i enguany la tirada inicial tindrà lloc el 28 de novembre. La temporada cinegètica 2020/2021 Cullera comptarà amb huit tirades entre els mesos de novembre, desembre i gener.

A la tirada inicial de novembre la seguiran quatre dissabtes consecutius de desembre. Concretament el 5, el 12, el 19 i el 26.

I per a l’any nou estan marcades tres dates mes. El 2, el 9 i el 16 de gener, esta última donarà per conclosa la temporada.