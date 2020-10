La subhasta del vedat de Sueca aconsegueix augmentar la xifra fins als 143.400 euros

Connect on Linked in

La tradicional subhasta del vedat per a la caça d’aus aquàtiques d’enguany, va aconseguir recaptar la quantitat de 143.400 euros, suposant un increment de 9.500 euros més que l’any anterior. L’acte, celebrat al Pavelló Cobert per a assegurar el compliment de les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, va tindre lloc el passat 9 d’octubre, com és habitual.



La subhasta va comptar amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, en representació de la Junta de Tirades, els quals van agrair l’assistència als rematants. “Per a l’Ajuntament de Sueca és una gran satisfacció que, enguany, i per segon consecutiu, s’haja incrementat la recaptació de la subhasta de replaces en el nostre vedat sent, a més, per partida doble perquè, a pesar de la crisi sanitària, els rematants han confirmat que tot el treball desenvolupat pel Consell Agrari, l’Ajuntament de Sueca i, més concretament, per la Junta de Tirades, s’ha vist reflectit en la confiança i el suport amb les seues licitacions, la qual cosa ha fet que el nostre vedat siga un referent per a este tipus d’esport més que centenari a la nostra ciutat”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut agrair “a tots els sectors implicats, Consell Agrari, Club de Caçadors de Sueca, Comunitat de Regants i propietaris de la terra, tot el seu esforç i implicació perquè enguany haja sigut una altra vegada un èxit la nostra subhasta. Tan sols ens queda demanar la col·laboració de tots els rematants que s’han quedat un replaça perquè, entre tots i respectant les normes estipulades en el bàndol municipal, puguem continuar mantenint el nivell i prestigi del nostre vedat”.



Per la seua banda, el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha volgut mostrar també el seu agraïment als caçadors per la seua participació, “la temporada de caça requereix d’un temps, d’una programació, que s’ha traslladat al sector cinegètic amb el vistiplau de la Junta de Tirades en la qual estan representats tots, i això és el que ha motivat, a pesar de la Covid-19, l’alta participació de rematants i que s’haja incrementat el resultat de la subhasta en 9.500 euros. Una bona notícia que ens permet contractar al mateix nombre de guardes de l’any passat. A més, tindrem una major assignació en el Consell Agrari per a la reparació d’infraestructures”. Ribera ha volgut agrair també la tasca dels treballadors de l’Ajuntament, pel condicionament del Pavelló Cobert per al correcte, i segur, desenvolupament de la subhasta; de Protecció Civil, que van vetlar pel compliment de les mesures de seguretat per a accedir al recinte; així com als rematants pel seu comportament exemplar.



En l’acte, es va guardar un minut de silenci en memòria de José Saiz, qui en els últims anys va participar activament com subhastador.