La substitució de punts de llums en dependències municipals d’Alzira estalviaran 5.500 euros anuals

La millora en l’eficiència energètica en instal·lacions municipals és una de les tasques que estan realitzant-se des de la Regidoria de Serveis Urbans. Per tal de condicionar els espais a la normativa s’han substituït els tubs, bombetes i pantalles per altres de tecnologia led, amb una potència i temperatura del color adequades per a donar compliment a les necessitats lumíniques en la Casa Consistorial, recaptació, casa Tena, Arxiu, IDEA i el taller de la Policia Local.

Els treballs de canvi de lluminàries suposen la substitució dels punts de llum en dependències municipals que van a suposar un augment del confort visual, amb baix nivell de enlluernament amb distribució uniforme del llum; reducció del consum d’energia i augment de l’eficàcia del sistema; major vida útil; reducció de la carrega tèrmica degut a la menor generació de calor; i llum més agradable.

“Amb una subvenció de més de 60.000 euros a càrrec del Pla Provincial de la Diputació de València, la qual cosa suposa cost zero per a les arques municipals, seguim condicionant la il·luminació de les dependències municipals, per tal de millorar l’entorn dels treballadors i contribuir a una disminució del consum energètic que suposa un estalvi important en la factura de 5.500 euros anuals», segons Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.