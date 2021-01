La suecana Sara Bonillo es proclama campiona d’Espanya sub23 de ciclocròs

Als seus 19 anys, la ciclista suecana Sara Bonillo es va alçar ahir en Torrelavega (Cantàbria) amb el títol nacional sub23 de ciclocròs. El Campionat d’Espanya es va dilucidar en els últims metres, després d’una bonica pugna durant pràcticament 45 minuts amb la vigent campiona, i també valenciana, Sofía Rodríguez.

La corredora del Teika UCI Team, que enguany ja s’havia imposat en la Copa d’Espanya i en la Copa Comunitat de Madrid, va completar així una temporada excel·lent aconseguint la medalla d’or en la prova més important de l’any al país. “La setmana passada vaig estar competint en el mateix circuit i coneixia bé tots els trams. He tingut molt bones sensacions, no he comés a penes fallades i, encara que Sofia no m’ho ha posat fàcil, he pogut aconseguir la victòria”, va assenyalar la jove després de travessar la línia de meta. “Des de l’Ajuntament de Sueca, i jo com a alcalde, volem felicitar a Sara Bonillo per este nou èxit en la seua carrera en la categoria de ciclocròs, una modalitat per la qual este Ajuntament ha apostat des de l’inici de la legislatura, fins i tot portant a la nostra ciutat un campionat internacional. Després de veure els triomfs d’esta suecana, i tot el gran treball que realitza l’Escola Ciclista de Sueca perquè este esport es consolide a la nostra ciutat, nosaltres continuarem apostant per esta modalitat perquè Sueca siga tot un referent en este esport”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua banda, la regidora d’Esport, Celia Beltrán, s’ha sumat a les felicitacions: “Estem molt contents. Sara ha demostrat la seua gran projecció, i esperem que aconseguisca molts més èxits en la seua carrera durant molt de temps. Des de l’Ajuntament sap que compta amb tot el nostre suport”.

El circuit de 3.500 metres, situat entre el Complex Esportiu Óscar Freire i el Riu Saja, estava totalment enfangat i molt propici per a les caigudes i les avaries mecàniques. No obstant això, la jove de Sueca es va trobar en tot moment molt segura sobre el fanguer i només es va anar al sòl en la penúltima corba, a tot just 200 metres de l’arribada. “Havia aconseguit obrir un xicotet buit d’uns 10 segons respecte a Sofia i ja en l’anell que envolta el camp de futbol em va esvarar la bici i em vaig anar al sòl. Se’m va passar de tot pel cap. Per sort, vaig poder alçar-me, pujar-me de nou i, sense poder ficar el peu en el pedal i amb la maneta del fre doblegada, aconseguir la meta abans que em sobrepassara”, compte una Bonillo que va arribar a meta exhausta i emocionada.



En 2020, a Pontevedra, i en el seu primer any en la categoria, la suecana es va quedar a les portes del podi en acabar quarta. Ara, dotze mesos després, ha aconseguit la medalla d’or, una mostra de la seua enorme progressió esta temporada en la modalitat. Sara Bonillo, a qui encara li queden dos temporades com sub23 abans de fer el salt a elit, continua llaurant-se un bonic palmarés en el ciclocròs. “Ara esperem estar en el Mundial que a final de mes es disputarà a Bèlgica. Serien els meus segons mundials després de debutar l’any passat en Dubendorf, Suïssa”, finalitza la suecana que compagina l’esport amb els seus estudis de Grau Superior en Ensenyament i Animació Soci-esportiva.