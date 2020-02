La superfície agrària útil ja aconsegueix el 15,9%, 2 punts percentuals més que en 2018

Connect on Linked in

El sector ecològic en la Comunitat Valenciana continua creixent i aconsegueix ja els 518 M€ de volum de negoci, 66 milions més que l’any passat



La consellera Mireia Mollà presenta l’Informe Anual de Producció Ecològica 2019 i avança que la Conselleria mantindrà la seua aposta i suport amb la posada en marxa de l’II Pla de Producció Ecològica.



El creixement exponencial en volum de negoci, superfície i operadors demostra la solidesa de les bases que ha assegut el Pla i “l’impuls de la Conselleria que s’evidencia en les xifres de creixement”

La Comunitat creix en tots els indicadors: volum de negoci, superfície certificada, nombre de productors, empreses i importadors.

Alacant 10 de febrer de 2020.-

La producció ecològica en la Comunitat Valenciana continua la seua tendència creixent: puja el volum de negoci, s’incrementen els operadors i s’amplia la superfície certificada, segons l’Informe Anual de Producció Ecològica 2019, que ha presentat hui a Alacant la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.



Mollà ha presentat aquest informe acompanyada pel director general de Desenvolupament Rural, David Torres i el president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico.



El sector ecològic ha generat un volum de negoci de 518 milions d’euros, 66 més que l’any passat, mentre que la superfície certificada suma 13.400 hectàrees i se situa ja en 127.909. El creixement s’estén a tots els indicadors el que “evidencia la correspondència entre les bases impulsades per l’I Pla de Producció Ecològica i les propostes que demandava el sector”, ha assenyalat Mollà.

Les dades apuntalen l’aposta per la producció ecològica, tant del sector com l’administració autonòmica que l’any que ve posarà en marxa l’II Pla de Producció Ecològica, per a continuar amb la tendència en ascens i integrar en l’estratègia, també, a consumidors i distribuïdors.



La consellera ha destacat no sols les dades positives del 2019, sinó que ha repassat l’increment respecte al 2016, any en què es va posar en marxa l’I Pla Valencià de Producció Ecològica.



Així, els operadors han pujat un 38,7% en el període 2016 – 2019, passant de 2.354 a 3.265, els productors certificats han crescut un 34,1% (de 1.852 a 2.482) i les empreses s’han duplicat en passar de 456 en 2016 a les 701 que tenim actualment.



“La pujada és important perquè demostra l’aposta cap a un canvi de model productiu que té mercat” i cada any atrau a més productors, distribuïdors, comercialitzadors i consumidors, ha valorat Mollà. La consellera ha afegit, no obstant això, que és “indubtable l’esforç de les administracions” amb la finalitat de motivar una transició sobre unes bases sòlides, ordenades i que treballen no sols per incloure a més operadors, productors i empreses sinó per consolidar a les ja existents.

La titular d’Agricultura i Desenvolupament Rural ha al·ludit al vincle de la producció ecològica amb l’actual situació d’emergència climàtica i ha defensat la lògica perquè arriben a les taules dels consumidors els aliments que tenen més a prop.



Relleu generacional i incorporació de la dona al sector

El president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, ha subratllat que el sector ecològic “fomenta el relleu generacional i incorpora a la dona a l’activitat agrària, que ja supera el 24,5% del total de productors”.



Rico, que ha repassat les principals xifres de l’informe, ha remarcat que la Comunitat ha tancat l’any 2019 amb 3.265 operadors (productors agrícoles, ramaders, de material vegetatiu, aqüícoles, empreses i importadors) el que suposa un increment del 12,4%, 1,2 punts percentuals més que en l’anterior període.



El president del CAECV ha posat l’accent en l’augment d’empreses, un sector que demostra el potencial de mercat del sector i que converteix a la Comunitat Valenciana en la segona autonomia en nombre d’empreses.

“En superfície total el creixement ha sigut del 11,7%. Si tenim en compte la mitjana estatal de l’any passat que va ser del 7,8% -encara no s’han publicat les dades ministerials del conjunt de l’estat espanyol – aquest percentatge ens tornaria a posar per damunt del creixement mitjà en almenys 3 punts”, ha explicat Rico.



Per províncies, destaca l’augment de superfície certificada a Castelló (+115%) que aconsegueix les 33.415 hectàrees (el 26,1% del total), tan sols a 2.012 hectàrees d’Alacant que compta amb 35.427 mentre que València lidera la superfície ecològica en la Comunitat amb 59.066 hectàrees, un 4,4% més i un 46,1% del total. Un lideratge sustentant sobretot en les vinyes de la comarca Utiel – Requena.



La clau del Pla de Producció Ecològica

El director general de Desenvolupament Rural, David Torres, ha desglossat els 5 eixos de l’I Pla de Producció Ecològica 2016 – 2020, que ha considerat “part responsable” dels bons resultats, i ha conclòs en els dos impulsos sobre els quals està treballant la Conselleria en suport a l’agricultura ecològica: l’II Pla per a un nou període 2021 – 2025 i la promoció a través de la marca “Molt de Gust”; un dels objectius del Seminari d’Hivern que es van fer públics ahir a Dénia.