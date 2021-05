La ‘Superilla’ de Palleter estrenarà la rajola gràfica dissenyada com a referència de les intervencions d’urbanisme tàctic a la ciutat de València

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat este matí la rajola gràfica de la ‘superilla’ de Palleter, “la primera rajola gràfica que s’utilitzarà com a referència per a totes les intervencions d’urbanisme tàctic que s’executen a partir d’ara la ciutat”, tal com ha explicat.

Acompanyada pel dissenyador Iban Ramón, autor de la imatge, Leku Estudi, i juntament amb Marisa Gallén, en representació de València Capital Mundial del Disseny, la vicealcaldessa ha explicat esta iniciativa, “que s’emmarca en el procés de transformació d’espai públic que ha emprés l’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Desenvolupament Urbà”.

Tal com ha explicat Sandra Gómez, “l’objectiu d’esta rajola gràfica és que contribuïsca a crear una identitat pròpia del barri i que posteriorment servisca de model per a estendre’s a la resta de la ciutat, per a dotar de coherència a totes les actuacions d’urbanisme tàctic. La rajola estarà pintada en el paviment i servirà per a identificar les actuacions d’urbanisme”. Així ho ha subratllat el creador del disseny, l’artista gràfic Ibán Ramón, que va resultar guanyador del concurs impulsat en el seu moment des de la Regidoria de Desenvolupament Urbà per a crear la nova imatge urbana de les anomenades ‘intervencions blanes’. El procés, que disposava d’un pressupost de 3.000 euros, va congregar més d’una vintena de candidatures i propostes.

ENCREUAMENT DE PALLETER I CALIXTE III

La rajola s’utilitzarà en la primera súperilla de València, que s’executarà en el barri de la Petxina, concretament en l’encreuament dels carrers Palleter i Calixte III. Tal com ha assegurat Sandra Gómez, s’espera poder començar el projecte a la fi de l’any en curs, previsiblement a la tardor, i que les obres estén concloses tres mesos després del seu inici.

El disseny segueix els principis establits en la Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València, que va ser desenvolupada per l’empresa LekuStudio i aprovada per la Regidoria de Desenvolupament Urbà. Les bases del concurs establien que la imatge triada havia de basar-se en la citada guia de disseny, una guia dirigida, ha recordat Gómez “a establir un sistema coherent per a totes les actuacions blanes o tàctiques que es desenvolupen a la ciutat, amb l’objectiu d’evitar la disparitat de dissenys en la qual s’havia incorregut en les últimes actuacions, i emmarcada dins de l’esperit de la capitalitat del disseny 2022 de València”.

La vicealcaldessa ha destacat la versatilitat de la nova rajola, que presenta un disseny senzill que facilitarà la seua integració en grans àrees. La imatge es basa en la lletra ics, i facilita la seua reproducció a diferents escales, que permet replicar el model en diferents proporcions i crear diferents trames.

L’artista gràfic Ibán Ramón, guanyador del concurs, és un dissenyador i director d’art de reconegut prestigi nascut a València. És professor del Màster de Disseny i Il·lustració de la Universitat Politècnica de València i del Màster oficial de disseny editorial de l’Escola Superior de Disseny de València (EASD). A més, és membre de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, del Bureau of European Designers Association, i de Foment dels Arts i del Disseny (Barcelona). Des de 2001 té el seu propi estudi especialitzat en projectes d’identitat corporativa, dissenyi editorial i comunicació gràfica, i els seus treballs han sigut premiats en diversos certàmens, entre els quals destaquen el Certificate of Typographic Excellence del Type DIrectors Club de Nova York en sis ocasions, i el premi Gràffica de 2009.