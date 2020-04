La Tamborada d’Alzira s’adapta enguany a l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Diverses activitats que es poden realitzar des de casa recordaran a les xarxes socials que “Som patrimoni”



L’actual situació de confinament no va a ser obstacle perquè Alzira celebre les “XXVIII Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo”, del dissabte 25 d’abril, encara que adaptant-se a les circumstàncies. Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i la Junta de Germandats i Confraries, s’han articulat una sèrie d’activitats per tal d’involucrar a la ciutadania a mostrar a través de les xarxes socials la passió i intensitat amb que es viuen estes jornades a la nostra ciutat.



Indubtablement el tambor i el bombo van lligats a la celebració de la Setmana Santa que compta amb la declaració de Festa d’Interés Turístic Nacional, des de març de 1988, mentre que la “Tamborada” d’Alzira està declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, des de novembre de 2018.



Isabel Aguilar, com a regidora de l’àrea de Patrimoni Cultural, i Vicent Fàbregues, com a president de la Junta de Germandats i Confraries, s’han coordinat amb Àngela Alfonso, directora de la Banda de Tambors d’Alzira, per tal de dissenyar les accions que de manera excepcional s’han de realitzar enguany, ja que ens trobem en estat d’alarma la qual cosa impossibilita la realització de qualsevol acte multitudinari.



No obstant això Alzira no deixarà de commemorar les XXVIII Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo, per la qual cosa s’han dissenyat les activitats que detallem i animem a totes i tots a participar:



•Dibuix Tamborada d’Alzira (del 15 al 23 d’abril fins les 14 hores)



Consistix en realitzar un dibuix tenint com element principal el tambor o el bombo, acompanyat de les següents frases:



TAMBORADA ALZIRA 2020

SOM PATRIMONI



Puja el teu dibuix a les xarxes socials acompanyat del hashtag:



#tamboradapatrimoniacasa



El dibuix penja-ho al teu balcó.



•Concurs creació d’un tambor o bombo (del 16 al 25 d’abril fins les 14 hores)



Crear un tambor o un bombo amb materials de casa. Realització d’un vídeo entre 10 i 20 segons mostrant el procés creatiu i els materials utilitzats.



Puja el vídeo a les xarxes socials (INSTAGRAM I FACEBOOK) amb el següent hashtag:



#creapatrimoniacasa



Participar amb l’utilització del hashtag correctament i dins de les dates establides et possibiliten optar als següents premis:



Primer premi: 150 euros



Segon premi: 100 euros



Tercer premi: 50 euros



Un jurat determinarà quin són els tres millors vídeos, i per tant guanyadors del concurs.





Una altra activitat prevista és:



•Vídeo toc de tambor o bombo (del 17 al 22 d’abril fins les 14 hores)



Realitzar el vídeo d’un toc lliure, amb tambor o bombo, que tinga una duració entre 10 i 20 segons, la vestimenta per a la realització del vídeo és lliure.



Una vegada realitzat cal enviar-lo a la següent adreça de correu electrònic bandadelajuntadealzira@hotmail.com i adjuntar el teu nom i si formes part d’alguna confraria, arxi-confraria o germandat de la nostra ciutat.



Per a facilitat el posterior muntatge dels vídeos es necessari que el graves en horitzontal.



Per al dissabte 25 d’abril està previst el Toc del Silenci, a les 12 del migdia. Consistirà en la realització del toc dea d’un balcó del carrer Francisco Oliver i serà retransmès en directe en la pàgina de Facebook de la “Semana Santa de Alzira – JHHCC”



Seguidament és realitzarà la Trencada d’hora, fent sonar tots els tambors i bombos

d’Alzira fins les dotze i quart.



Quinze minuts de toc lliure en honor a la nostra Tamborada, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.



Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural, sol·licita la col·laboració de tots i totes per tal de demostrar que a Alzira tenim una gran passió pel so del tambor i del bombo per la qual cosa som patrimoni i, a més, enguany hem de deixar-ho més patent que mai per les circumstàncies de confinament per la Covid-19.