La Targeta +25 de Torrent, un èxit en els seus primers 15 dies

Fins al moment s’han tramitat prop de 150 targetes que han posat en circulació 25.000 € que repercuteixen de manera directa en el comerç local

Des que es va posar en marxa la Targeta +25 fa aproximadament 15 dies, els torrentins i torrentins s’han interessat en aquesta iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, centrada en impulsar i visibilitzar el comerç local després del període de confinament. Així, en menys de 15 dies des que es va obrir el procés per a sol·licitar la targeta, ja són més de 150 les que s’han tramitat, la qual cosa es tradueix en una posada en circulació de 25.000 €, que repercuteixen de manera directa en el comerç local.

Emmarcada en la campanya “100% amb el comerç de Torrent”, la targeta funciona de manera similar a les conegudes “targetes regale” amb l’avantatge que, en adquirir-la, el client guanya un 25% extra de l’import amb la qual l’haja carregada. Amb ella s’incentiven les compres en el comerç de proximitat, ja que es recompensa a la clientela amb un 25% més de l’import per la qual l’adquireixen; és a dir, si una persona compra una targeta per un valor de 50 €, IDEA’T li gratificarà amb 12,5 € més, per la qual cosa rebrà una de 62,5 €.

La “Targeta +25” s’adquireix a través de la pàgina web www.ideat.org, un portal desenvolupat específicament per a l’ocasió. La persona sol·licitant tria entre rebre-la còmodament a la seua casa o recollir-la en els mercats municipals. En aquest punt, el regidor de l’àrea d’Economia i Comerç, Andrés Campos, ha fet referència a la intenció de “habilitar als comerços com a lloc de gestió per a les pròpies targetes, facilitant la seua adquisició i afavorint la pròpia compra”. La “Targeta +25” aconsegueix que comprant en el comerç local guanyen tots: comerços i consumidors.

Les targetes poden utilitzar-se parar comprar en els més de 170 establiments que s’han sumat a la iniciativa, i que continua oberta al fet que puguen participar nous establiments. Un ventall de sectors com a moda, complements, ferreteries, moda infantil, sabateries, informàtica, farmàcies i parafarmàcies, mobles i decoració, fotografia, perruqueria o estètica.