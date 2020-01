La taxa de grip se situa en 43,8 per 100.000 habitants en la segona setmana de gener en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La taxa de grip en la segona setmana de 2020 en la Comunitat Valenciana s’ha situat en 43,8 per 100.000 habitants, segons les dades de la xarxa sentinella publicats aquest dimarts en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. De les dades registrades es desprén que el 94,27% de les persones malaltes no estaven vacunades.

D’aquesta manera, en la segona setmana s’ha registrat una taxa inferior a la mateixa setmana de l’any 2019, amb una taxa de 52,1 per 100.000 i al seu torn, molt inferior a la registrada en 2018, en la qual es van registrar més de 200 per 100.000 habitants.

En aquest sentit, això significa que està començant l’ona epidèmica però, com ocorre tots els anys, amb retard respecte a altres zones d’Espanya, tant en el començament com en la intensitat. De fet, al Mediterrani és on l’ona epidèmica és més tardana. El normal és que la màxima intensitat de l’ona en la Comunitat Valenciana siga finals de gener principis de febrer encara que no es pot predir exactament quan tindrà el seu punt més àlgid.

A Espanya es disposa de dades de la setmana un, que va acabar el 5 de gener, encara no es disposa d’informació de la setmana dues. El resum del sistema espanyol, publicat en la web nacional, és el de començament de l’ona epidèmica de grip en la temporada 2019-20, amb una circulació predominant de virus A(H1N1)pdm09.

D’aquesta manera, a Espanya, la setmana 01/2020 la taxa global d’incidència de grip va augmentar a 54,6 casos per 100.000 habitants, mentre que a Europa, ja es va incrementar l’activitat gripal en la setmana 52/2019.

Així, l’activitat gripal augmenta en la majoria dels països de la zona temperada de l’hemisferi nord, mentre que en la zona temperada de l’hemisferi sud ha retornat a nivells de intertemporada en la gran majoria dels països. La majoria dels virus de la grip detectats a nivell mundial són del tipus A (75%), amb un 70% de A(H3N2) entre els subtipados. Dels virus B caracteritzats, el 95% pertanyien al llinatge Victoria.

Situació Urgències Hospitalàries

Com és habitual en aquesta època de l’any, es produeix un increment de l’assistència urgent als hospitals de la Comunitat Valenciana.Respecte a la situació de les urgències hospitalàries, en data de hui, la pressió assistencial continua sent alta. Hi ha molts ingressos de pacients amb edat avançada i patologies descompensades.

A les 14.00 hores, malgrat la pressió assistencial la majoria de pacients o bé ja havia ingressat, tenien llit adjudicat o en espera de llit, i aniran ingressant al llarg de la vesprada de manera progressiva.