La taxa d’èxit de les dones en les universitats públiques valencianes millora en cinc punts els resultats obtinguts pels homes

El percentatge de crèdits aprovats sobre el total de presentats se situa en el 91% en el cas de les dones i en el 86% en l’alumnat masculí, segons les últimes dades actualitzades en la plataforma SIUVP

Les dones registren millor resultat acadèmic que els homes en les universitats públiques valencianes, segons les dades que acaba d’actualitzar SIUVP, la plataforma web gestionada per l’Ivie, que integra informació sobre la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat Politècnica de València.

La taxa d’èxit en els graus, és a dir el percentatge de crèdits aprovats sobre el total de presentats, se situa en el 91% en el cas de les dones, mentre que es redueix al 86% en l’alumnat masculí, en el curs 2018-2019 (últim disponible). En el seu conjunt, la mitjana de crèdits aprovats de grau respecte als presentats és del 89%, 1,5 punts per damunt del conjunt d’universitats públiques espanyoles.

Els millors resultats de les dones es mantenen en cadascuna de les cinc branques d’ensenyament analitzades. El major avantatge s’observa en la branca Ciències Socials i Jurídiques, on les dones registren una taxa d’èxit del 91% enfront del 87% dels homes. No obstant això, també es troben millors percentatges de crèdits aprovats en Arts i Humanitats (93% enfront de 90%), Ciències (89% enfront de 87%), Ciències de la Salut (93% enfront de 91%) i Arquitectura i Enginyeria (85% enfront de 83%). En aquest últim cas, s’aprecia el millor rendiment de les dones, malgrat ser una minoria d’alumnes enfront del 73,5% d’estudiants masculins. És a dir, si bé encara són poques les dones que opten per aquesta branca d’ensenyament, les que ho fan obtenen millors resultats que els homes..

No obstant això, aquest diferència per sexes que es mostra en els graus no sembla ser significativa en el cas dels estudis de màster, on tan sols hi ha un punt de distància entre la taxa d’èxit dels estudiants homes (98%) i les dones (99%). Entre els factors que poden explicar el major percentatge mitjà d’èxit en els màsters que en els graus, es troba el fet que es tracta d’estudis escollits expressament per a millorar la formació de postgrau, de menor duració, amb major cost de matrícula i edat més avançada de l’alumnat.

La plataforma SIUVP (Sistema d’Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques), creada per les universitats públiques valencianes i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), acaba d’actualitzar 27 dels indicadors que integra. A més dels que refereixen al rendiment acadèmic, la web amplia el període temporal de la informació corresponent a altres aspectes relacionats amb l’alumnat, la internacionalització, els recursos humans o la investigació i transferència.

Després d’aquesta actualització, es comprova com continua augmentant el percentatge d’estudiants de grau procedents d’altres províncies, que ja aconsegueix el 24,4%. És a dir, quasi un de cada quatre alumnes de grau de les universitats públiques valencianes tenia el seu domicili natal en una altra província. En 2018/2019, un curs encara no marcat per l’aparició del coronavirus i les seues restriccions a la mobilitat, també continuava creixent el nombre d’universitaris estrangers. Les cinc universitats analitzades comptaven amb un 5,8% d’estudiants de grau d’altres països, enfront del 3,8% registrat set anys abans, en el curs 2012/2013. Si en lloc dels estudiants de grau, es recopilen les dades d’estudiants de màster estrangers, aquest percentatge s’eleva fins al 17,8% en l’últim curs.

Les dades, procedents de les pròpies universitats en un exercici de transparència, inclouen també informació general sobre accés universitari i taxes d’ocupació. En el curs 2018/2019 es van matricular en les universitats públiques valencianes un total de 35.339 alumnes de nou ingrés (inclou graus i màsters), amb una taxa d’ocupació en titulacions de grau que va aconseguir el 92,3%.

La informació recollida en la plataforma SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l’oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l’activitat de cada universitat. En concret, els indicadors s’agrupen en els següents camps:

• Accés universitari

• Estudiants

• Rendiment acadèmic

• Internacionalització

• Recursos Humans

• Investigació i transferència

• Dades econòmiques