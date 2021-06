“La tenda d’Almussafes” permitirá als ciutadans comprar de manera online els productes del comerç local

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Almussafes aposta per la digitalització del comerç local, i per reactivar el comerç després de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Per aquest motiu des de la Regidoria de Comerç d’Almussafes estan treballant per posar en marxa un innovador Centre Comercial Virtual.

Aquest Market Place té l’objectiu de generar un aparador públic dels productes i serveis oferits per les pimes i comerços locals que els ciutadans podran adquirir en línia.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL).

El projecte requerirà una inversió total de 61.721. El 50% es finançarà gràcies a una subvenció del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Cambra de Comerç d’Espanya, sufragat amb l’ajuda dels Fons FEDER, i la resta els aportarà l’ajuntament de fons propis.

Aquest projecte ajudarà el comerç local a avançar en innovació i tecnologia i permetrà acostar el comerç local a tota la ciutadania, facilitant la compra i promocionant el producte local a través de “la tenda d’Almussafes” la web que pròximament estarà en funcionament.