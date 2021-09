La tendència a la baixa de covid en aigües residuals es consolida a la ciutat

Connect on Linked in

L’anàlisi és prèvia als actes fallers i al final de les vacances. Únicament el sector Trànsits presenta uns valors superiors a la resta de la ciutat

Els resultats de les anàlisis de coronavirus SARS-CoV-2 presenten una consolidació de la tendència a la baixa que es ve observant des del mes de juliol. La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha presentat hui les dades de les analítiques efectuades el passat 7 de setembre, encara que caldrà esperar un parell de setmanes per a conéixer l’efecte sobre les pròximes anàlisis per l’increment de la mobilitat durant els recents actes fallers i el final de les vacances escolars i volta al treball d’un percentatge ampli de la població.

No obstant això, la regidora ha qualificat la situació de “bona”, i ha recordat que la tendència a la baixa es manté des d’el mes de juliol passat. A més, Valía ha subratllat el fet que en estos moments, més del 80% de la població de la ciutat ja està vacunada, encara que ha reiterat la seua crida a la prudència “ja que encara que estiguem vacunats, podem infectar-nos i podem contagiar als altres”. “Hem de continuar actuant amb tota la responsabilitat –ha assenyalat Elisa Valía- perquè ja hem fet molts sacrificis, i com més responsables siguem menys sacrificis haurem de dur a terme més endavant”.

Segons les dades que la regidora ha donat a conéixer, la mitjana de concentració de covid en aigües residuals a la ciutat és de 29 milions d’unitats genòmiques per litre. No obstant això, es dona la circumstància que només en un dels sectors analitzats els resultats donen xifres molt elevades: 23 dels 24 sectors analitzats presenten nivells per davall del milió d’unitats genòmiques per litre en les mostres obtingudes, “la qual cosa és una bona notícia i suposa una situació molt favorable”, ha afirmat. Únicament el sector de Trànsits presenta una concentració major, amb una xifra molt per damunt de la mitjana, 24 milions d’unitats genòmiques per litre.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua ha qualificat eixe resultat de “anomalia” i ha explicat que, atés que cada anàlisi és una foto fixa d’un moment concret, i que ha de substanciar-se en les anàlisis posteriors, eixe resultat, tan allunyat de la mitjana, “possiblement es deu a una circumstància concreta, com una major concentració per major sedimentació, per exemple, per major presència de tovalloletes en l’àmbit de l’anàlisi, o un altre fet similar”. “Allò més normal –ha assegurat- és que en les pròximes anàlisis, les dades d’este sector s’unifiquen amb els de la resta de la ciutat; però haurem d’esperar dos setmanes per a veure si es repliquen o no eixes dades”.

Per això, ha reiterat la importància de la continuïtat en les anàlisis, perquè és el que dibuixa la situació real i el sentit de l’evolució en cada cas. “Si la situació continua sent bona –ha explicat Valía- passarem a analitzar la situació i el desenvolupament de cada sector”. “Ara mateix la situació està bastant controlada, i estem en un bon punt de partida, amb unes circumstàncies molt diferents a les del passat mes de setembre”.

El següent pas serà comprovar l’efecte de l’increment de mobilitat ciutadana derivat dels recents actes fallers, així com el final de les vacances i l’inici del curs escolar, que es veurà reflectit en les següents anàlisis. “Fins dins de quinze dies no sabrem com ha impactat esta situació sobre la presència del virus en les aigües residuals”, ha explicat la regidora, ja que, com ha recordat, els majors efectes sobre la dispersió del SARS-CoV-2 es donen a conseqüència de l’augment de la mobilitat i del major contacte entre les persones.