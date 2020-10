Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta de la tercera edició de la Universitat Estacional promoguda per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i la col·laboració de la Diputació de València, l’Ajuntament d’Alaquàs i Quaderns d’Investigació d’Alaquàs

La tercera edició de la Universitat Estacional de Tardor se celebrarà el proper 15 d’octubre a partir de les 17:30 hores al Castell d’Alaquàs. Professionals de l’àmbit de les infraestructures i la mobilitat es donaran cita al monument per a debatre en aquesta trobada des d’una perspectiva històrica i una visió de futur.

La inauguració de les jornades correran a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i del Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla. Assistirà també el coordinador de la Universitat de València, Luis Arciniega García així com una persona en representació de la Diputació de València i de Caixa Popular.

A les 18 hores tindrà lloc la conferencia “Les infraestructures i la mobilitat histórica a l’Horta Sud” a càrrec de Luis Arciniega García, del departament d’Història de l’Art de la Universitat de València. A les 18:30 hores se celebrarà la conferència “Les infraestructures i la mobilitat d’època contemporània a l’Horta Sud” a càrrec de Manuel Carreres, Càtedra Demetrio Ribes de la Universitat de València.

La jornada continuarà a les 19 hores amb “Manques i necessitat de la planificació d’infraestructures i ordenació territorial en àrees metropolitanes: el cas de l’Horta Sud” a càrrec d’Andrés Boix Palop, del departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de València. A les 19:30 hores hi haurà una conferència patrocinada per l’Agència Valenciana Antifrau impartida per professorat de la Universitat de València.

La jornada es tancarà amb una taula rodona i posterior debat en el qual participaran les persones conferenciants així com personal tècnic de la Conselleria de Política Territorial, Obres publiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana.

La Universitat de València, fidel al seu compromís amb el territori i la societat local valenciana, impulsa aquesta acció acadèmica, lligada a la formació, la recerca i la transferència del coneixement, que pretén esdevenir en un referent a Alaquàs i la seua comarca. Aquesta iniciativa forma part del Programa “Universitats Estacionals” impulsada pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat.

Per a la seua assistència és necessària la seua inscripció en l’enllaç http://projeccio.uv.es/. L’aforament serà limitat.