La tercera edició del Miraquebé d’Almussafes arriba per a consolidar-se dins de la programació nadalenca

La fira d’oci familiar se celebrarà els dies 2 i 3 de gener en el Pavelló Poliesportiu Municipal



L’Ajuntament organitza aquest esdeveniment en col·laboració amb nombroses associacions, empreses i institucions



El dijous 2 i el divendres 3 de gener, la població almussafenya té una nova cita amb Miraquebé, la fira d’oci familiar impulsada pel consistori municipal que cada Nadal es desenvolupa en el Pavelló Poliesportiu municipal de la localitat amb desenes d’activitats culturals i esportives completament gratuïtes per al públic assistent. Al llarg d’aquestes dues jornades s’oferiran tallers, exhibicions, actuacions i jocs. El teixit associatiu participa activament en l’organització d’aquesta iniciativa que comptarà amb més de mig centenar d’estands.



La millor diversió per a tot el públic torna per tercer Nadal consecutiu a Almussafes amb Miraquebé, la fira d’oci familiar impulsada per l’Ajuntament de la localitat que presenta desenes d’activitats esportives i culturals en col·laboració amb diverses empreses, associacions i institucions. La nova edició de la iniciativa, coordinada a través de l’Àrea municipal d’Esports, Cultura, Educació i Joventut, se celebrarà els dies 2 i 3 de gener de 2020 de 10.30 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la població.



“Ja ho tenim tot a punt per a obrir les portes de la nostra expo jove particular, un espai en el qual, sense eixir d’Almussafes, la ciutadania tindrà el millor oci, que no és un altre que el que permet divertir-se alhora que s’aprén. Per cert, tot això de la mà de veïns i veïnes que, desinteressadament i a través de les associacions, dediquen el seu temps lliure a involucrar-se en accions que contribueixen al que anomenem fer poble”, destaca la regidora de Joventut, Belén Godoy.



Després de la inauguració, prevista per al dijous 2 a les 10 hores amb una actuació de batucada, començarà a desplegar-se tant a l’interior com en l’exterior de la infraestructura l’extensa programació, que ja pot consultar-se en la pàgina web municipal (www.almussafes.es). Així, durant dues jornades les persones assistents podran participar de manera totalment gratuïta en les propostes plantejades en els diferents estands, en els quals es fomentarà l’activitat física, la creativitat, la lectura, el respecte pels animals o l’ús responsable de la tecnologia, entre altres aspectes lúdics.



En l’apartat dels tallers destaquen els dedicats a la robòtica, els balls urbans, la lectura, els escacs, la ràdio, les manualitats i a exercitar la ment. Però també hi haurà exhibicions i actuacions, com les de música, ensinistrament caní, batucada, màgia, karate, danses urbanes o la Patrulla Canina. A més, està prevista la presència de les forces i cossos de seguretat, organismes que exposaran per a les persones assistents alguns dels equips amb els quals treballen per a protegir a la ciutadania davant possibles situacions d’emergència. Els inflables, els jocs per a aprendre llengua de signes, la visita guiada a una cova simulada, un scalextric de grans dimensions i un photocall per a immortalitzar el moment són uns altres dels atractius que presenta aquest nou Miraquebé.



Una de les principals novetats d’aquesta tercera edició serà la presència tots dos dies, d’11 a 13 hores i de 17.30 a 20 hores, dels Reis Mags d’Orient, als qui els xiquets i xiquetes podran entregar les cartes amb els seus desitjos. Després de l’èxit aconseguit en anys anteriors, enguany tornarà a estar present el tren que dóna voltes pel nucli urbà i el mercadet solidari d’AECC Almussafes, en el qual l’entitat continuarà recaptant fons per a la lluita contra el càncer. També tindran el seu lloc els esports electrònics amb dues sales dedicades exclusivament a jocs com FIFA, DRIVE, Just Dance, Guitar Hero i Fornite.



Quant als esports, estaran presents d’una o l’altra forma el tennis, l’atletisme, el bàsquet, el ciclisme, les arts marcials, el futbol, el tir amb arc, la pilota valenciana, els escacs i l’automodelisme. “Volem que els i les visitants gaudisquen descobrint noves aficions i pensem que aquest és l’ambient perfecte”, comenta el regidor d’Esports i Educació, Pau Bosch, sobre la fira, que es clausurarà el divendres 3 de gener a partir de les 19 hores amb un concert a càrrec del grup de música infantil Pop’s Corn.