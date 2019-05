La tercera edició del Nan@fest s’enceta aquest dissabte

Print This Post

Enguany el festival de música per a tota la família tindrà programació per a grans i menuts en 19 zones de diversió, tallers, concerts, zona gastronòmica i de picnic.

Aquest dissabte tindrà lloc al Parc de l’Alquenència d’Alzira la tercera edició del Nanofest. Un festival de música per a tota la família amb programació per a grans i menuts. 19 zones de diversió amb programació independent que inclouen concerts, tallers, zona gastronòmica i de pícnic i, fins i tot, una fireta del llibre.

Aquesta tercera edició comptarà amb l’actuació de la Pandilla de Drilo, la Factoria de Sons amb Aitana Ferrer i Marcel Macià entre altres. A més de tot això, tallers de batucada, ceràmica i treballs manuals per als més menuts. Tot pensat perquè les famílies gaudisquen d’una jornada de tots i per a tots.

Com ja es va fer l’any passat, es ficarà a la venda un pack festivaler amb pintures, motxilla, gorra, botelleta d’aigua i enguany, com a novetat, s’incorpora el conte El somni de Drilo de la dissenyadora local Empargrafia.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, l’ha definit com una jornada on els xiquets i xiquetes són els protagonistes, en un espai ple de música, art i jocs creat per a ells.

Des de la Regidoria de Cultura, Aida Ginestar, s’ha mostrat orgullosa del treball fet en aquests quatre anys i d’haver donat vida al festival que s’ha convertit en referència no sols en l’àmbit local.

S’espera que el públic assistent siga nombrós, de manera que els pares i mares poden acudir al punt d’informació del festival per tal d’arreplegar una polsera identificativa perquè els xiquets i xiquetes estiguen identificats en qualsevol moment.

Ginestar, ha aprofitat la presentació del Nanofest per acomiadar-se com a regidora. S’ha mostrat emocionada i satisfeta dels projectes duts a terme com el Nanofest o Art al carrer.