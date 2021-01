La tercera edició d’“Esport a l’Escola +1h” portarà una hora extra d’educació física a 142 centres educatius

Connect on Linked in

Aquesta iniciativa pionera, impulsada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Fundació Trinidad Alfonso, persegueix augmentar la pràctica esportiva en els col·legis de la Comunitat Valenciana

La tercera edició del projecte “Esport a l’Escola +1h” ja està en marxa. Es tracta d’una iniciativa que naix amb la missió d’augmentar el nombre d’hores destinades a l’assignatura d’Educació Física en 3r i 4t de Primària i impulsar la promoció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport entre l’alumnat dels centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) de la Comunitat Valenciana.

“Esport a l’Escola +1h” s’integra dins de la iniciativa “Comunitat de l’Esport”, un projecte desenvolupat conjuntament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per la Fundació Trinidad Alfonso per a impulsar una sèrie d’accions i iniciatives que contribuïsquen a convertir la Comunitat Valenciana en una referència de l’esport nacional.

Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana seran les encarregades de desenvolupar aquest projecte en els centres escolars que tinguen implementat dins de la seua programació 1 hora més (a més de les 2 que ja tenen estipulades) d’Educació Física. Aquesta hora extra serà dedicada als continguts que les mateixes federacions programen.

En aquesta tercera edició s’hi han adherit 142 centres educatius, la qual cosa suposa un total de quasi 11.000 escolars que gaudiran d’una hora més d’Educació Física a la setmana. Per províncies, 16 dels centres són de Castelló; 45, d’Alacant, i 81, de la província de València.

En total són 19 el nombre de federacions que enguany s’han adherit a aquest programa: escacs, atletisme, bàdminton, handbol, beisbol, esports adaptats (FESA), orientació, esgrima, frontenis, hoquei herba, judo, karate, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, tir amb arc, triatló i voleibol. Totes aquestes desenvoluparan les sessions en cada centre, complint els protocols sanitaris propis de la seua disciplina i de cada centre que visiten.

A causa de l’elevada demanda dels centres i amb la intenció de no deixar cap centre sense realitzar l’acció, el pressupost d’aquest projecte s’ha vist incrementat fins als 500.000 euros i serà sufragat íntegrament per la Fundació Trinidad Alfonso.

Aquest pressupost es destinarà, d’una banda, per al desenvolupament de les sessions i la contractació de tècnics i, d’una altra, per a l’adquisició del material esportiu necessari. Aquest material no serà únicament per a donar-li ús en aquest projecte, sinó que el centre escolar rebrà un lot de cada esport que s’impartisca en el seu centre per a continuar fomentant-ne la pràctica entre l’alumnat.

Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, vol “agrair personalment a la Conselleria d’Esport, en general, i, en concret, al conseller Vicent Marzá la seua implicació en aquest projecte. Especialment en aquestes dates i en la situació que estem travessant i que permet a les 19 federacions participants donar a conéixer la seua disciplina i aconseguir augmentar el nombre d’esportistes practicants”.

“Aquest projecte és un exemple que es pot fer esport segur a les escoles i que els centres educatius estan preparats per a desenvolupar-lo amb totes les mesures necessàries. L’esport és fonamental sempre, però creiem que els xiquets i xiquetes el necessiten més que ningú per al seu desenvolupament físic i pel que els aporta en el pla emocional”, hi afig la directora de la Fundació Trinidad Alfonso.

Per a Elena Tejedor, “Esport a l’Escola +1h”, “a més d’incidir en la implantació de pràctiques i hàbits saludables entre els més menuts, també redunda en el fet que els xiquets, xiquetes i joves acaben obtenint un millor rendiment acadèmic i es reduïsca l’absentisme escolar, fets que ens semblen especialment importants per al seu desenvolupament personal i per a construir entre tots una societat futura més sana i formada”.

Per part seua, el conseller Vicent Marzà destaca que “l’activitat física és sinònim de salut física i emocional. En un context com l’actual “Esport a l’Escola +1h” encara cobra més sentit perquè a més ajuda a millorar la concentració i la capacitat cognitiva de l’alumnat”.

“Aquest projecte que duem a terme junt amb la Fundació Trinidad Alfonso cada curs està més consolidat gràcies a la gran labor que s’està realitzant des dels centres educatius promotors de l’educació física, que cada vegada en són més, i que accedeixen a les ajudes i a l’acompanyament que els donem per a promoure els seus projectes educatius”, subratlla el conseller.

Últims dies per a inscriure’s en el Dia de l’Esport

D’altra banda, també dins de la iniciativa “Comunitat de l’Esport”, es troba el projecte Dia de l’Esport. El pròxim 31 de gener es tanca el termini que tenen els col·legis per a inscriure’s en aquest i participar-hi.

La celebració del Dia de l’Esport serà just dos mesos després: el 31 de març. L’objectiu és que aquest dia milers de xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys desenvolupen un extra d’activitat esportiva, al marge de les habituals classes d’Educació Física que tenen, i convertisquen els seus centres educatius en una festa de l’esport i la convivència.

Encara que el Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport és oficialment el 6 d’abril, aquest Dia de l’Esport avançarà la celebració al 31 de març per a evitar coincidir amb les festes de Setmana Santa.

Perquè enguany el Dia de l’Esport siga realment especial, aquesta celebració no es quedarà només en el 31 de març, sinó que es pretén prolongar en el temps de dues maneres. D’una banda, demanant a l’alumnat que compartisca una imatge en les xarxes socials practicant esport el 6 d’abril; d’una altra, la Fundació Trinidad Alfonso i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport continuaran impulsant l’activitat física en els centres amb la vista posada en l’Eurobasket 2021 femení que se celebrarà a València.