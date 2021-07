La Torre Miramar a València tancarà els accessos perillosos i habilitarà recorreguts segurs per a convertir-se en un espai de gaudi públic

Connect on Linked in

La Torre Miramar tancarà els accessos perillosos i habilitarà recorreguts segurs per a convertir-se en un espai de gaudi públic

La Junta de Govern Municipal té previst aprovar divendres, a proposta de l’Alcaldia, sol·licitar al Ministeri de Transports i a la demarcació de carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana, titular de la rotonda, l’adequació del conjunt ornamental de la Torre Miramar i la seua habilitació per a la pràctica d’esports urbans. Segons ha avançat l’alcalde, Joan Ribó, “comencem a donar solució a un problema que València ve arrossegant des de fa trenta anys en la rotonda d’entrada de la V-21”.

Ribó considera que “senzillament estem buscant actuacions per fer segura esta rotonda implementant una sèrie d’elements que, en estos moments, estan perjudicant seriosament esta estructura”. Per a l’alcalde, és necessari abordar diverses qüestions i, entre elles enumera “el tancament i eliminació dels accessos subterranis, el desmuntatge de passarel·les inferiors de vianants, l’habilitació de recorreguts accessibles a l’estany principal, la neteja i eliminació de riscos del recinte interior, el tancament de forats del forjat, desaigües, treballs de jardineria, poda, reposició i terra, anul·lació d’estanys i fons rectangulars, un enllumenat eficient i passos de vianants semafòrics”.

L’alcalde considera que “d’esta manera, i després de treballar conjuntament en els últims anys entre les dos administracions, donem el primer pas per tal que l’Ajuntament puga fer-se càrrec d’esta rotonda d’entrada que, en estos moments, no està en mans municipals, però que dóna una mala imatge en la seua entrada a la ciutat de València”.

Així, ha remarcat l’alcalde, “des de l’òptica de l’interès públic, que ha de posar de nou en ús este espai urbà afavorint l’accessibilitat i el repartiment equilibrat dels espais lliures en la ciutat”, es considera oportú iniciar els tràmits oportuns amb la Demarcació de Carreteres en la Comunitat Valenciana per fer-ho possible tenint en compte els informes elaborats pels serveis municipals.

En este sentit, la Junta de Govern Local proposarà al Ministeri de Transports i a la Demarcació de Carreteres de la Comunitat Valenciana que la rotonda es destine a la pràctica d’esports i danses urbanes, entre les quals el parkour, l’escalada, el patinatge i l’skate, entre d’altres. Per fer-ho possible, el govern local vol encetar un conveni de col·laboració amb el Ministeri per definir de forma més concreta l’ús, la destinació, el manteniment i les reparacions de l’esmentada rotonda.

S’acorda, així, tal i com ha explicat Ribó, “iniciar els tràmits per a un conveni de col·laboració que finalitze la recepció de la totalitat de la infraestructura viària en este tram i definisca en un projecte la resta d’actuacions i compromisos econòmics i de responsabilitats entre les dues administracions, amb l’excepció de la Torre Miramar que precisa d’una licitació per a definir l’ús més apropiat, així com la seua gestió, reparacions oportunes i manteniment en règim de concessió”.