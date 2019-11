La Torre obri les seues portes per a contar la història de Torrent en el dia que es commemora l’atorgament de la Carta de Poblament

Connect on Linked in

A més, l’Antic Mercat acollirà el dissabte a les 19 h l’acte de lliurament dels Premis Carta de Poblament, que podrà seguir-se en directe a través del Facebook i Youtube de l’Ajuntament de Torrent

Els torrentinos i torrentinas estan d’enhorabona perquè un dia com hui, 28 de novembre, però de l’any 1248, es va signar l’atorgament de la Carta de Poblament de Torrent a les primeres famílies de pobladors després de la conquesta de Jaume I, i que representa l’acta de naixement de la ciutat. Per aquest motiu, al llarg de tot el matí, la Torre ha obert les seues portes per a donar a conéixer l’emblemàtic monument a tots els veïns i veïnes. Les persones que no hagen pogut visitar-la, tenen una altra oportunitat aquesta vesprada, de 17 h a 20 h; i també el dissabte 30 i el diumenge 1, d’11 h a 13 h.

Aprofitant aquesta data tan important, el dissabte, 30 de novembre, es farà lliurament dels Premis Carta Poblament. En aquesta IX edició, Adrià Besó Ros, en la categoria Arts i Lletres; Càritas Interparroquial, en la categoria Societat i Concòrdia; i Francisco Miguel Almerich Simó, en la categoria Trajectòria Professional, rebran els guardons que els reconeixen com premiats d’aquesta edició, però també l’afecte de tota la ciutat.

L’esdeveniment, que reconeix el treball, esforç i dedicació de les persones o entitats torrentinas que milloren de manera significativa la societat, tant en la seua labor social com professional, arrancarà a les 19 h en l’Antic Mercat i, a més, podrà seguir-se en streaming a través de de la pàgina oficial de Facebook Ajuntament de Torrent i el canal de Youtube.