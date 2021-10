La Torre Octogonal del Castell de Cullera ja està rehabilitada

Connect on Linked in

Cullera dona per concloses les obres de rehabilitació de la Torre Octogonal del segon albacar del Castell. Els treballs han servit per a consolidar este monument històric que va patir el desembre de 2019 un esfondrament parcial a conseqüència de les filtracions d’aigua i les fortes pluges.

L’acció ha comptat amb un pressupost de 325.000 euros aportats pel Consell presidit per Ximo Puig després que la fortalesa patira un fort despreniment a la part restaurada l’any 2011 i no en l’estructura patrimonial original.

Els treballs de recuperació i consolidació de la fortificació de segle XII, conformada per 14 nivells, han constat de quatre fases i s’han dut a terme mitjançant els mètodes tradicionals, una novetat en este tipus de rehabilitacions.

Per a això s’han hagut de fabricar peces especials d’acord amb les mesures originals i utilitzant la tècnica constructiva de la tàpia de terra piconada, emprant encofrats de fusta, terra, calç i grava natural com es creu que es va fer en l’antiguitat.

La primera de les fases, ha explicat hui l’arqueòleg municipal, Kike Gandia, ha servit per alleujar la torre de materials inapropiats fruit d’una restauració anterior que no s’ajustava al veritable caràcter de la torre, mentre que en la segona s’ha restituït volumètricament la torre mitjançant sistemes del segle XII.

En una tercera fase s’ha procedit a la restauració en si donant-li un color i una pàtina propis i, finalment, hi ha una quarta etapa per a evitar que la torre no patisca de nou problemes davant de temporals de pluja com el que, per exemple, el passat divendres va assotar Cullera. D’esta manera s’ha previst l’evacuació d’aigües pluvials evitant així acumulacions com les que van portar a l’ensorrament de 2019.

Ara el consistori estudiarà com fer més accessible la torre perquè siga més fàcilment visitable, ha afegit Mayor, qui fins i tot detalla que es contempla la possibilitat d’una plataforma que permeta pujar fins a la part alta de la Torre Octogonal des d’on les vistes són espectaculars.