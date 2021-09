La Tourist Info d’Alzira s’adherix als Punts Violeta de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La Regidoria de Turisme, de l’Ajuntament d’Alzira, s’adherix als Punt Violeta turístics de la red de Tourist Info de la Comunitat Valenciana. En estos Punts es sensibilitza al visitant, turista i residents, i s’atén, informa i ajuda a persones víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista.

L’objectiu dels Punts Violeta turístics perseguix conscienciar, previndre i gaudir de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana baix el respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació masclista.

Els Punts són un projecte fruit de la col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de les Dones que dipositen la confiança en la capacitat de comunicar dels informadors de la xarxa Tourist Info.

«Amb la signatura del document Alzira dona un pas endavant per tal de ser un destí segur, front a possibles agressions masclistes, tant per a que no es produïsquen per la resposta social i dels agents turístics, com per l’hospitalitat que també se bolcarà cap a les víctimes, així com cap aquelles dones que han patit agressions en els seus llocs de residència i poden trobar entre nosaltres un espai segur front als seus agressors», segons assenyala la regidora encarregada de l’àrea de Turisme, Isabel Aguilar.

A més el conveni promou la formació en matèria de prevenció de violència masclista i de assessorament bàsic al personal de les Oficines Tourist Info amb la generació d’accions formatives i informatives per a poder desenvolupar accions que involucren als turistes i població en general.

L’oficina Tourist Info d’Alzira comptarà amb suports informatius sobre la matèria en diversos idiomes, per a la qual cosa estarà identificada amb els distintiu «Punt Violeta Turístic», convertint-se per tant en un lloc on informar a les víctimes de violència masclista, facilitant els contactes telefònics i d’ubicació de serveis especialitzats.