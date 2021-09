La Traca Quilomètrica i el castell tanquen les Festes Majors de l’Alcúdia

Connect on Linked in

Del 3 al 8 de setembre, l’Alcúdia ha viscut les festes Majors en honor a la Mare de Déu de l’Oreto, amb actes participatius dins la normativa vigent i un comportament modèlic de la ciutadania.

El tret d’eixida de les festes majors va ser divendres 3, amb la inauguració de l’exposició Mediàtiques Líquides, del pintor alcudià Vicent Marco i el Pregó de Festes, protagonitzat per Agustí Machí Puig, una persona molt vinculada amb la festa, ja que és el portador de la Mare de Déu en l’Entrà, a més de formar part de la muixeranga Els Negrets de l’Alcúdia, i va ser regidor de Festes de 2003 a 2011. Amb este bagatge, Machí va fer que el públic s’endinsara en el seu propi imaginari de la festa, acompanyat per una posada en escena que combinava imatges en vídeo mapping.

El dia quatre va ser el més ple d’actes esportius, amb els diferents tornejos de Festes organitzats per clubs com ara el d’Handbol, de futbol sala i de veterans, el club de billar i el trofeu Josep Lluís Bausset de Pilota Valenciana.

Diumenge 5, el matí va ser protagonista la Colla la Rosca de tabals i Dolçaines, amb un concert al parc de la Diputació, i la vesprada la Run Càncer va omplir els carrers del poble primer amb la Marxa solidària i després amb la carrera de federats. Un any més, l’Alcúdia s’ha superat quan a la quantitat recaptada. En 2021 s’han recollit 10.660 € que l’AECC destinarà a la investigació contra el càncer.

De vesprada i a la nit, la plaça Tirant lo Blanc ha sigut el centre neuràlgic de la festa amb diferents espectacles per a menuts i grans. A destacar, el dilluns 6, la representació d’El reino del león en horari infantil i l’actuació del mentalista Toni Pons a la nit. Totes les actuacions tenien un aforament màxim de 800 persones a la plaça, i pràcticament s’han omplit en cada representació, complint totes les recomanacions sanitàries.

Com a alcalde- afirma Andreu Salom– estic orgullós del comportament de la ciutadania alcudiana. Tant la regidora de festes com jo mateixa sabíem que no era fàcil oferir festa i espectacles i, alhora, demanar contenció. Però el poble de l’Alcúdia ha demostrat una vegada més un comportament exemplar, són molt grans”.

Tant dins com fora dels espectacles, l’ambient del poble ha sigut festiu però tranquil. “Hi ha hagut dies en què la policia Local no ha rebut ni unas ola telefonada- comentava l’alcalde- això vol dir que les festes han sigut les més tranquil·les en molts anys”.

Per segon any consecutiu no s’ha pogut celebrar l’acte més important de les festes, l’Entrà de la Mara de Déu de l’Oreto, tampoc no s’gha fet el trasllat de la seua imatge ni la processó del dia 8, però si s’ha pogut córrer a migdia la Traca Quilomètrica, altre dels actes més populars i genuïns de les festes roscanes, acabada en una tronadora mascletà i que va córrer a càrrec dels germans Caballer, així com el castell de festes ja a la nit, que va tancar estes atípiques festes majors.