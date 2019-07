La tradició del Tir i Arrossegament , de nou protagonista en Albal.

Print This Post

Una vegada mes el Tir i Arrossegament han sigut els protagonistes de la terra d’Albal.

El final del campionat organitzat per la Real Federació de Tir i Arrossegament de València i puntuable per a la comunitat ha reunit als 7 grups classificats finalistes.



Tota una tradició que passa de pares a fills, que va alçar moltíssima expectació a la població d’Albal aquest cap de setmana



Els participants arribats de moltes localitats valencianes s’han preparat des de primera hora del matí per tal posar a punt els cavalls per al moment del inici.



El campionat continua durant la resta de l’estiu en poblacions com ara Montserrat i Catarroja.