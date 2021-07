La tradició i l’emoció, protagonistes del ‘Cant d’Albaes’ de les Festes d’Almussafes

L’acte es va celebrar ahir, dimarts 6 de juliol, en l’Àgora del parc Central i en format estàtic a causa de la pandèmia



Els versos van ser dedicats a la Reina de les Festes i a la seua Cort d’Honor i a les seues famílies

La Reina de les Festes, Irina Llorca, i la seua Cort d’Honor, van ser homenatjades ahir, dimarts 6 de juliol, en el tradicional ‘Cant d’Albaes’, una iniciativa en la qual els intèrprets Maria Amparo Hurtado i Xavi de Bétera i el ‘versaor’ Voro de Paterna els van dedicar sentides paraules tant a elles com a les seues famílies. En l’acte, que es va celebrar en format estàtic per a evitar el contagi per coronavirus i amb la presència de la Xeranga, també van rebre els seus versos els Clavaris i les Clavariesses. Tal com declara la regidora de Festes, Mar Albuixech, “vam haver d’adaptar-nos a les circumstàncies, però això no va impedir que l’essència de l’acte, que no és una altra que reivindicar la cultura i les arrels valencianes, estiguera present en tot moment”.



L’Àgora del parc Central d’Almussafes va acollir ahir, dimarts 6 de juliol, a partir de les 22.30 hores, el tradicional ‘Cant d’Albaes’, un dels actes de les Festes Patronals de la localitat amb major arrelament. Per primera vegada des que va començar a celebrar-se, l’activitat es va desenvolupar de manera estàtica, ja que les actuals restriccions aplicades a causa de l’actual situació epidemiològica del coronavirus no permeten convocatòries que suposen el trasllat per les vies públiques. Per aquest motiu, l’Ajuntament va condicionar el citat espai amb la col·locació d’un escenari i l’habilitació de cadires, complint en tot moment el protocol anticovid.



Els cantants Maria Amparo Hurtado i Xavi de Bétera van posar veu als versos de Voro de Paterna, els qui van comptar amb la col·laboració de la Xeranga per a l’ambientació de l’esdeveniment. “Vam haver d’adaptar-nos a les circumstàncies, però això no va impedir que l’essència de l’acte, que no és una altre que reivindicar la cultura i les arrels valencianes, estiguera present en tot moment. Va ser veritablement emocionant escoltar unes interpretacions amb tant de sentiment dedicades a les protagonistes de les Festes”, ressalta la regidora de Festes, Mar Albuixech.



Durant la vetlada es van obsequiar versos a la Reina de les Festes, Irina Llorca Fernández, la seua Cort d’Honor, així com a les seues famílies. A més, els Clavaris i a les Clavariesses, que van estar presents en l’esdeveniment, també reberen una ‘albà’. “Enguany tenim unes festes diferents, però cal gaudir-les tant com ens deixe la pandèmia i ahir vam tindre un dels moments que, sens dubte, contribuiran a convertir-les en especials”, afig l’edil.