La tradicional Ofrena de Flors es va celebrar el passat 7 de setembre coincidint amb les Festes Majors del municipi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alaquàs celebrava el passat dissabte 7 de setembre la tradicional Ofrena de Flors en honor a la Mare de Déu de L’Olivar. A la cita, organitzada per la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar i l’Ajuntament, va participar un nombrós públic: veïns, veïnes, clavaries, confraries, associacions i col·lectius festers.

L’acte que va començar a les 19:00 de la vesprada i al que no va faltar l’acompanyament musical de la UMA, s’iniciava a les portes del col·legi González Gallarza. Seguint el seu itinerari habitual, la comitiva va desfilar pel carrer Juan Ribera, l’Avinguda Miguel Hernández i el carrer Major fins arribar a l’Església de l’Olivar on es va celebrar el rés les Vespres Solemnes i el cant de la Salve amb la participació de l’Escolania de la Mare de Déu de l’Olivar.