La tretzena edició del Congrés d’Educació Josep Lluis Bausset de l’Alcúdia s’ajorna

Per decisió compartida entre la Comissió Organitzativa del Congrés d’Educació i l’Ajuntament de l’Alcúdia, s’ha pres la determinació d’ajornar la tretzena edició del Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset de l’Alcúdia, que devia celebrar-se els dies 24, 25 i 26 de setembre.

Els assistents habituals al congrés anual i tots aquells interessats en assistir-hi, han de saber que l’Ajuntament de l’Alcúdia i les institucions que recolzen la celebració, continuen i continuaran donant-li suport. Quan es va decidir l’ajornament, ja estaven contactades totes les ponències previstes i organitzada la programació. Però és evident que la situació epidemiològica del país convida a la prudència.

La regidora d’Educació de l’Alcúdia, Rosa Martínez Murillo, ha afirmat que “de la mateixa manera que li demanem prudència i compliment de les normes i recomanacions sanitàries a la ciutadania, les institucions hem de ser especialment curoses i donar exemple. El nostre estimat Congrés d’Educació no se suspén, s’ajorna. La Covid 19 entrebanca la celebració, però no aconseguirà impedir-la, com no impedirà que la societat en el seu conjunt isca reforçada per la solidaritat que ha generat en el combat contra el virus. Des de l’amentem lamentaren la mort de les persones que ens deixen per la Covid 19, aquesta situacióal ens farem més forts de cara al futur.

El Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset de l’Alcúdia espera celebrar la seua tretzena edició en 2021, en l’última setmana de setembre. Si la situació epidemiològica ho permet, reprendrà amb forces renovades, amb la il·lusió de sempre i, de segur, que amb el suport dels centenars de persones que anualment hi assisteixen.