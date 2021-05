La Trobada Audiovisual de Joves del festival Cinema Jove convoca els directors del demà

Print This Post

En aquesta edició competiran 13 curtmetratges d’estudiants d’entre 16 i 24 anys

Els 17 treballs dels alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat es projectaran en línia

El Festival Internacional de Cinema de València, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, torna a donar un format híbrid en la seua 36a edició a la secció que li va donar origen, la Trobada Audiovisual de Joves. El festival combinarà l’assistència presencial i virtual dels seus assistents d’acord amb la incidència de la pandèmia. La cita serà del 23 al 25 juny a la Sala 7 de l’Edifici Rialto.

De forma excepcional, només es projectaran en pantalla gran els treballs de la categoria C, que reuneix curts realitzats per estudiants de cicles formatius d’imatge, universitats, escoles de cinema i associacions juvenils amb edats compreses entre els 16 i els 24 anys.

Les categories A, dirigida a escolars d’Infantil i Primària de fins a 12 anys, i B, per a estudiants de l’ESO i Batxillerat de fins a 20 anys, s’exhibiran en línia en un canal creat ‘ex professo’ en YouTube.

A aquesta nova aposta per l’educació en el llenguatge audiovisual s’han presentat un total de 80 curts. De la categoria A, se n’han seleccionat sis, de la B, 11, i de l’‘amateur’ o semiprofessional, 13.

Curts més introspectius

“Estem satisfetes amb les dades de participació, ja que aquesta edició era especialment complicat mantindre l’afluència de curts inscrits. Per als centres escolars —principalment col·legis, però també espais d’educació no formal— és molt difícil dur a terme activitats que impliquen contacte, com realitzar un curtmetratge”, destaca la coordinadora de la Trobada, Teresa Aguilar.

La crisi sanitària no només ha dificultat els processos de creació aquest curs, sinó que també s’ha filtrat en els temes i tons abordats en els curts participants. “Encara que pocs, ja hi ha alguns curts realitzats en instituts i universitats les trames dels quals giren al voltant de la pandèmia, però el que ens ha cridat especialment l’atenció és l’abundància de temes molt més introspectius, íntims i reflexius. Pensem que pot tindre relació amb el moment que estem vivint”, comparteix Aguilar.

Nous guardons de l’IVAJ i À Punt

El festival atorgarà un accèssit i un premi principal, i el premi especial del programa de televisió ‘La aventura del saber’ de La 2 de TVE al millor treball realitzat dins de l’àmbit educatiu.

Als guardons habituals, enguany se’n sumen tres de nous, dos de tipus econòmic lliurats per l’IVAJ —Institut Valencià de la Joventut—, a través del programa Carnet Jove, al millor curtmetratge valencià de la categoria B (400 euros) i al millor curt valencià de la categoria C (600 euros), i un atorgat per À Punt Mèdia al millor curt valencià de les categories A o B. L’alumnat reconegut amb aquest guardó farà una visita personalitzada al Centre de Producció de Programes de Burjassot, seu d’À Punt.

Els curts seleccionats aquesta edició es dividiran en tres programes en què s’impartiran sessions de mentoria als participants. Els tutors seran els cineastes Emilio Martí, Gabi Ochoa i Begoña Soler, que enguany estaran acompanyats pel director de ‘La aventura del saber’, Luis García Marín, i un membre de l’equip del curt sevillà guanyador de la categoria C en Cinema Jove 2020, ‘Última frontera’.

Del total, cinc peces amb “mirada singular” seran seleccionades per a participar en la IV residència de formació organitzada per Cinema Jove, programada en aquesta ocasió del 2 al 9 de setembre.

Els participants en aquesta residència estaran concentrats en València amb els mentors Emilio Martí, Gabi Ochoa i Begoña Soler. L’equip tutor guiarà el procés de creació dels seus segons curts. La nova pedrera de cineastes rebrà assessorament en el procés de guió i desenvolupament, així com consells per a realitzar la micropresentació de guió (‘pitch’) davant de productores. Durant els set dies que dura l’experiència, reescriuran el guió, realitzaran diverses versions i rodaran algunes seqüències.