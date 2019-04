La Trobada de la Verónica congrega a centenars de persones en el centre de Torrent

Print This Post

Les representacions de la Passió omplen d’emoció els carrers de la ciutat

Jesús de Medinaceli, Prendiment de Jesús, Oració de l’Hort, Jesús davant el Sanedrín i Set Paraules realitzen els seus trasllats processionals

Centenars de persones van gaudir anit de la Trobada de la Verónica, un dels actes més multitudinaris de la Setmana Santa de Torrent, que organitza la germanor de la Santa Faç i en el qual participen altres germanors. La plaça del Bisbe Benlloch va acollir la trobada entre els passos de Crist i la Verónica, que prèviament havien eixit en processó des de la parròquia de Sant Luís Beltrán i la seu de la Santa Faç al carrer Picassent, respectivament. D’una banda, des de la parròquia de Sant Luís van desfilar al costat del pas de Crist amb la creu, les germanors de la Flagel·lació del Senyor, Sant Sepulcre i Santa Faç, amb la Reina de la Trobada, María Silla Mora, després del pas. Des del carrer Picassent, el Sant Sopar, Jesús Nazareno i la Verge dels Dolors van acompanyar al pas de la Verónica. A més, aquesta comitiva va estar encapçalada per Emma Martínez, que representa a la Verónica enguany. Poc abans de les 23 hores, va tindre lloc l’acte central amb la recreació de la Trobada.

La Trobada de la Verónica va ser sol un dels molts actes que van tindre lloc anit a Torrent en el marc de la seua Setmana Santa. La nit va començar amb les representacions de les Negacions de Pedro a càrrec del grup dramàtic d’aquesta germanor. Les representacions es van succeir als carrers del barri de l’Ermita. També va haver-hi representacions entre la plaça de la Llibertat i la parròquia de la Sagrada Família, aquesta vegada, a càrrec del GTI Grup de Teatre i la germanor del Diví Costat de Crist, que organitza el trasllat i representació de les Tres Caigudes de Jesús Camino del Calvari.

Altres germanors també van realitzar els seus trasllats processionals. La primera a recórrer els carrers de la ciutat seguida de nombrós públic i participants en la processó va ser la germanor de Jesús de Medinaceli. Per part seua, la germanor de Jesús davant el Sanedrín, acompanyada de la banda de Tambors i Cornetes Mare Nostrum de Quart de Poblet, va desfilar com a novetat amb el seu pas portat per portants, novetat que va ser seguida amb expectació. La germanor dels Set Paraules va realitzar el trasllat del seu pas que enguany estrena la figura de Sant Joan, beneïda recentment.

A la mitjanit, el protagonisme va ser per a la germanor de l’Oració de l’Hort i la seua tradicional “processó de les cadenes”, ja que els membres de la germanor desfilen en silenci portant cadenes. Al costat d’ells va participar la Reina de la Trobada, María Silla Mora, que pertany a aquesta germanor, al costat de les seues cambreres, Blanca i María, així com el germà major suprem, Francisco Javier Silla Agustí.

Des de la parròquia de Muntanya-Sión va partir el trasllat del pas del Prendiment de Jesús. Com en els últims anys, al costat de les imatges, va participar la Schola Gregoriana Laetentur, que va interpretar motets, peces musicals medievals, al llarg del recorregut.

Emissions en viu

La Trobada de la Verónica va ser emés en directe a través dels perfils de l’Ajuntament de Torrent en Youtube i Facebook i ha sigut reproduït més de 2.000 vegades. Està previst a més que tant el divendres com el diumenge s’emeten en streaming les Trobades Dolorós i Gloriós.